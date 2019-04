L'Inspection générale des bibliothèques publie son rapport 2018

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

​​​​​​Comme l'indique Benoît Lecoq, Doyen de l’Inspection générale des bibliothèques, dans son introduction au rapport annuel, on trouve avant tout dans ce dernier 22 synthèses de rapports produits par l'IGB au cours de l'année passée.Ces synthèses reviennent sur des situations variées : celle de la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, des bibliothèques municipales classées, comme à Châlons-en-Champagne, Tour ou Metz, des bibliothèques municipales de Calais, Agen ou Évreux, mais aussi de bibliothèques intercommunales ou départementales.À ce titre, l'année 2018 et le rapport qu'il l'accompagne aura été marquée par les « termes de “coopération”, de “mutualisation”, de “mise en réseau” voire “d’interopérabilité” ». « [R]ien de plus vertueux ! », commente Benoît Lecoq, qui ajoute : « Encore faut-il qu’ils désignent et recouvrent des réalités pragmatiques, des objectifs mesurables et des volontés soutenues par des moyens partagés. »L'année prochaine, prévient le Doyen de l’Inspection générale des bibliothèques, le rapport annuel 2019 de l'IGB prendra une autre forme : le service de contrôle rejoindra en effet une inspection générale interministérielle, aux côtés de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche (IGAENR) et l’Inspection générale de la Jeunesse et des Sports (IGJS).Ici aussi, cette mutualisation devrait donner lieu à « l’opportunité d’une consolidation statutaire et l’occasion de travaux collaboratifs et transversaux », indique Benoît Lecoq.Le rapport annuel 2018 de l'IGB est disponible à cette adresse ou ci-dessous.