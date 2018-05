L'Inspection générale des bibliothèques publie son rapport annuel

Comme à l’accoutumée, l’inspection générale des bibliothèques (I.G.B.) vient de publier son rapport sur l’année 2017. Rapports thématiques autour des enjeux du numérique, des ressources documentaires, du parcours et des carrières des conservateurs de bibliothèque ou encore réseaux et coopérations y sont rassemblés avec des mises au point sur des bibliothèques spécifiques.

Photo d'illustration : bibliothèque municipale Louis-Aragon d'Amiens (HaguardDuNord, CC BY-SA 3.0)





Le doyen de l’I.G.B., Benoît Lecoq, commence ainsi la présentation du rapport : « Aujourd’hui plus encore qu’hier, les bibliothèques – toutes catégories confondues – sont au cœur d’enjeux qui les dépassent : c’est heureux ! » En effet, ces dernières sont au coeur de la politique culturelle souhaitée par Emmanuel Macron. Seul problème : les moyens proposés par le président semblent dérisoires en regard des ambitions affichées.



Il ajoute : « Sans avoir la prétention d’un panorama, les pages qui suivent éclairent à leur façon la complexité d’une économie de la lecture traversée de multiples tensions : aux contraintes du négoce et des techniques répond l’ambition légitime d’une appropriation des territoires et des usages. »



Sous la direction du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innocation, le rapport de l’I.G.B., également mis à disposition du Ministère de la Culture, a pour vocation d’étudier les actions engagées par les bibliothèques publiques ainsi que de les conseiller.



S’inscrivant dans le cadre de la lettre de mission 2016-2017, le rapport d’activité est composé des conclusions de 6 études thématiques, de 4 rapports consacrés à des services documentaires d’établissements d’enseignement supérieur, et 13 portants sur des bibliothèques de collectivités territoriales ainsi que de 3 concernant la politique documentaire d’établissements publics.