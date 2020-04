L'intégralité des titres d'Albert Camus bientôt publiée en Espagne

La filiale espagnole de Penguin Random House a annoncé la traduction prochaine de tous les ouvrages d’Albert Camus, de ses titres célèbres à ses écrits inédits. Pour inaugurer cette nouvelle collection, la maison a jeté son dévolu sur l’un de ses plus grands classiques. Depuis le 3 avril dernier, La Peste est en effet disponible sous format numérique et en espagnol.



Cette annonce fait suite a un accord conclu entre l’agence Wylie et les Éditions Gallimard. Le contrat concerne aussi bien la publication des titres en version physique que numérique, précise La Capital . Les ouvrages seront publiés dans différentes maisons comme Literatura Random House, Debolsillo, et Debate, toutes propriétés de Penguin Random House Grupo Editorial.Le projet éditorial a d’ores et déjà commencé avec la publication du versant ebook de La Peste pour la première fois en espagnol. Un choix de titre qui prend tout son sens puisque l’ouvrage est fortement plébiscité par les lecteurs européens dans le contexte sanitaire.« C’est un titre que l’on aurait pu écrire aujourd’hui », souligne Lucía Luengo, directrice littéraire des éditions Debolsillo. Dans un article de Libération , Aurélie Palud docteure en littérature générale et comparée au Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes (Cellam) met en effet en évidence les convergences du texte de Camus avec les prémices du Covid-19.D’abord, se persuader que l’épidémie n’est pas réelle ou qu’elle ne nous touchera pas. Puis, fuir la ville ou braver les interdits de la quarantaine, toujours en essayant de se convaincre que le virus n’est que mensonge : « désignation de boucs émissaires », « adhésion à de fausses rumeurs », « superstitions » recense Aurélie Palud.Sans oublier la discordance entre le corps médical et les autorités gouvernementales...