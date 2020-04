L'intelligence artificielle alerte : ne pas arrêter le confinement trop tôt...

cromaconceptovisual CC 0



Ainsi, les États-Unis devraient, selon la machine, connaître une inversion de la tendance vers le 20 avril. Pourtant, les scientifiques sont formels : « Nous montrons en outre que l’assouplissement ou l’annulation des mesures de quarantaine en ce moment entraînera une explosion exponentielle du nombre de cas infectés, annulant toute action jouée par les mesures déployées aux États-Unis depuis la mi-mars. »



Comprendre : la distanciation sociale et la quarantaine fonctionnent, quand bien même il s’agit là de procédés moyenâgeux. Mais les abandonner trop tôt reviendrait à tout recommencer de zéro…



Le Massachusetts Institute of Technology s’est appuyé sur le machine learning pour réaliser des projections quant à la pandémie. Les résultats indiquent que le nombre de nouveaux cas devrait commencer à se stabiliser aux États-Unis et en Italie dans le courant de la semaine prochaine. Mais au-delà de ces réjouissantes nouvelles, un avertissement sans discussion accompagne l’étude.Les ingénieurs affirment en effet qu’un assouplissement des mesures de confinement, trop hâtivement décidé, aurait des répercussions catastrophiques. Et de pointer le cas de Singapour, où les efforts ont été presque totalement anéantis, avec une résurgence du Covid-19.Les extrapolations opérées par l’IA mise en branle reposent sur une multitude de critères — gestion du confinement par les gouvernements, mesures de distanciation sociale et d’autres paramètres liés à l’analyse épidémiologique standard.Les données injectées vont de janvier à mars et quatre territoires ont été pris en compte spécifiquement : Wuhan, l’Italie, la Corée du Sud et les États-Unis. « Nos résultats montrent sans équivoque que les pays, où l’intervention gouvernementale a été rapide et les mesures de santé publique stricte pour la mise en quarantaine et le confinement mises en œuvre, sont parvenus à enrayer la propagation de l’infection et à en empêcher une explosion exponentielle. »