Géolocalisation, réponses automatiques aux mails, propositions d’achats ciblant les goûts du consommateur... L’intelligence artificielle est déjà à l’œuvre dans notre quotidien. Et sa place ne cesse de grandir, de s’affirmer à chaque seconde. « Pour notre bien », assurent les GAFA et autres géants du numérique.Pourtant...Pourtant, l’intelligence artificielle n’est pas une technologie comme les autres ni un simple progrès technique. Elle contient une philosophie, une vision de la vie et de l’Homme inquiétantes. Promouvant en effet une équivalence entre l’humain et la machine, elle permet d’imaginer une pensée sans sujet qui nie la subjectivité.En imitant l’homme, elle le défie (et parfois le surpasse) dans des domaines essentiels de la vie en société : la justice, la médecine ou l’organisation du travail.... L’Homme risque ainsi de se retrouver passif, les rapports humains détruits, la démocratie sapée dans ses fondements. Pour quel bénéfice ? De nouveaux services, parfois utiles, certes efficaces, mais qui viennent enrichir essentiellement les GAFA en déstabilisant dangereusement nos sociétés.Ce livre, écrit par deux ingénieurs, porte un regard critique et argumenté sur l’Intelligence artificielle. Tout en expliquant clairement l’évolution des diverses technologies, il dissèque les défis que la machine lance aujourd’hui à l’Homme et s’inscrit en faux contre le discours dominant.Non, l’Intelligence artificielle n’est pas un progrès « comme les autres », un « sens de l’Histoire » irrévocable. Elle pose des questions cruciales pour l’avenir des sociétés humaines. Des questions qu’il convient de regarder en face, sans excès catastrophistes, mais, surtout, sans angélisme.Cédric Sauviat et Marie David sont ingénieurs diplômés de l’École Polytechnique. Cédric Sauviat, chef d’entreprise, milite depuis plusieurs années pour l’émergence d’un débat sur les conséquences de l’intelligence artificielle et intervient régulièrement dans les médias à ce sujet. Marie David a dirigé plusieurs équipes dédiées au Big Data et à l’IA dans le secteur de la banque et de l’assurance.[à paraître 16/10] Marie David et Cédric Sauviat — Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie — Rocher — 18 €