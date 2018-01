L'ISTEX signe une licence nationale avec l'éditeur De Gruyter

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Tandis que le début d'année était marqué par des difficultés dans les négociations entre certains éditeurs académiques et le consortium Couperin, l'éditeur De Gruyter annonce avec satisfaction la signature d'un accord avec l'ISTEX pour une licence nationale permettant d'accéder à leurs publications en français dans le domaine des humanités.

Pour rappel, le projet ISTEX a été mis en place par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES), le Consortium Unifié des Établissements Universitaires et de Recherche pour l’Accès aux Publications Numériques (Couperin.org), et l’Université de Lorraine agissant pour le compte de la Conférence des Présidents d’Université (CPU).

L'objectif de l'ISTEX est de créer une bibliothèque numérique aux meilleurs standards internationaux, accessible à distance par tous les membres des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour ce faire, l'ISTEX assure la création de la plateforme mais aussi l'acquisition des archives scientifiques et des ressources documentaires.

L'ISTEX avait ainsi acquis les archives, de 1826 à 2012, des revues publiées par De Gruyter, rappelle l'éditeur. « Cette licence nationale fait partie de l'objectif principal d'ISTEX de fournir à toute la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche en France des publications scientifiques de haut niveau. Elles sont disponibles non seulement pour la recherche et la lecture, mais aussi pour l'exploration de textes et de données », souligne David Aymonin, directeur de l'ABES.



Allemagne : le groupe De Gruyter s'offre

l'éditeur Deutscher Kunstverlag

« Nous sommes ravis qu'un chercheur de n'importe quel établissement de recherche en France ait maintenant accès à ces séries clés dans notre programme éditorial en français, de plus en plus important dans le domaine des sciences humaines », a déclaré le Dr Anke Beck, directeur général de De Gruyter.

L'accord couvre notamment les ouvrages Encyclopédie linguistique d’Al-Andalus, Études de linguistique française, Manuel des langues romanes ou encore les oeuvres complètes de Benjamin Constant.