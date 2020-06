L'Italie part à la conquête des lecteurs, partout dans le monde

Le site s’adresse aux éditeurs, italiens comme étrangers, mais également aux agents littéraires, traducteurs, italianistes et instituts culturels en Italie et ailleurs. En somme, tous ceux qui se sentent concernés par la littérature.Dans son fonctionnement, une base de données simple réunissant des fiches informatives sur les nouveautés éditoriales, mais également des interviews et des informations sur la traduction d’auteurs italiens dans le monde.New Italian Books « accorde une attention toute particulière aux prix et aux contributions italiennes et européennes à la traduction », indique-t-on.L’objectif est évidemment de favoriser la vente de droits à l’étranger : l’an passé, l’Associazione italiana editori indiquait que pour ce segment, 60 % des ventes relevaient de la fiction . Une tendance observée depuis 2016, où le roman avait introduit un vrai décrochage : 36,2 % des droits vendus à l’étranger. A cette époque, la littérature jeunesse, dans son ensemble, affichait un 36,1 %.La plateforme sera présentée en détail ce 2 juillet par Katia Pizzi, directrice de l’institut italien de Londres. Avec ce message simple : New Italian Books servira à relier les acteurs de la chaîne du livre pour lancer des ponts entre l’Italie et le reste du monde. Avec le soutien des instituts culturels.L’initiative a été promue par Treccani, l’Institut de l’Encyclopédie italienne, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l’intervention du Centro per il Libro e la Lettura (Centre du livre et de la lecture - ministère du Patrimoine et des activités culturelles et du Tourisme), en collaboration avec l’Association des éditeurs italiens (AIE).On peut d'ores et déjà le découvrir à cette adresse