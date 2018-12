L'Odyssée des femmes : Muse, Chante ces héroïnes méconnues...

Dire que notre littérature doit beaucoup à ces récits épiques relève du doux pléonasme : ils lui ont donné naissance.Un enfantement qui part d’un chœur de femmes, à commencer par Hélène et jusqu’à la patiente Pénélope, dans cette Odyssée des femmes. Comme elle, Emmanuel Lascoux tisse et déploie, avec Daniel Mesguich, l’étoffe de ce chant autour des femmes et des déesses, brodeuses, amantes, guerrières, sœurs ou ennemies, qui en sont la force.Suivant le texte d’Homère, les deux hommes procédent ainsi à une lecture double : Daniel Mesguich en français et Emmanuel Lascoux en grec ancien.« Je passe tout mon temps à me cuire le cœur aux regrets de mon Ulysse, mon Amour. Eux, ils veulent précipiter le mariage ; moi, je dévide le fil de mes ruses. Une étoffe, voilà l’idée que m’a soufflée une divinité : dresser un grand métier, dans mon palais, et me mettre à tisser, du travail surfin, une pièce interminable ! Après, je leur propose : “Jeunes gens, chers Prétendants, Ulysse est mort, ce dieu ! Patience, ne précipitez pas mon mariage, voyez-vous cette étoffe ? Attendez que je l’aie terminée — quel dommage de gâcher tout ce fil ! C’est un linceul pour Laèrte, ce héros, pour le jour où la destinée l’appellera, où la mort au deuil sans fin le prendra.” Voilà ce que je leur dis, et voilà qu’ils le gobent, ces braves ! Alors je passe mes journées à tisser à mon grand métier et mes nuits à tout défaire, aux lumières dont je m’éclaire. »

Le plus ancien texte de l'Odyssée retrouvé :

Homère chante encore

Célèbre acteur de théâtre et de cinéma, metteur en scène,a été l'élève d'Antoine Vitez et de Pierre Debauche au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris où il a enseigné avant d'en devenir directeur de 2007 à 2013.Il a également dirigé le théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis et le théâtre de la Métaphore à Lille. En 2017, il inaugure une nouvelle école d'art dramatique, le cours Mesguich, et publie Estuaire (Gallimard), qui témoigne d'une riche carrière de plus de quarante ans.est helléniste, latiniste, récitant et pianiste. Il travaille aux confins du langage et de la musique et enseigne les langues anciennes en classes préparatoires à Rouen. Il est membre du CRLC (Centre de Recherche en Littérature Comparée) Paris-Sorbonne et du jury de l'Agrégation interne de Lettres classiques.