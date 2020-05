L'oeuvre complète de la philosophe Hannah Arendt bientôt publiée

Photographie : photo d'illustration, Jessica Spengler, CC BY 2.0

Pour la première fois, la totalité des textes de Hannah Arendt, publiés ou non, seront réunis dans ces 17 volumes : des textes en allemand et en anglais, donc, écrits par l'auteure allemande, naturalisée américaine au début des années 1950.Son étude de l'Holocauste et des motivations des responsables nazis reste centrale dans son œuvre, et aura marqué la pensée pendant et après la Seconde Guerre mondiale : elle a publié Les Origines du totalitarisme en 1951, puis le fameux Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, en 1963, qui fait suite au procès d'Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi.Pour l'instant, l'Université libre de Berlin n'a pas précisé de délai de publication pour ces œuvres complètes. En France, les ouvrages de Hannah Arendt ont notamment été publiés par les éditions Gallimard, Calmann-Lévy ou encore Payot, dans des traductions, entre autres, d'Anne Guérin, Patrick Lévy ou Jean-Luc Fidel.via WDR