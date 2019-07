L'offre de prêt diminue dans les grandes bibliothèques de Suisse

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (fresque de la médiathèque du Valais)

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (fresque de la médiathèque du Valais)

Ressources numériques, la croissance continue

Sans trop de surprises, ce sont les établissements de Zurich qui totalisent le plus grand nombre de prêts : la Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ, la bibliothèque de l’école polytechnique) en compte 455.277 et la Zentralbibliothek Zürich, 914.822. À elles deux, ce sont respectivement 9,471 millions et 4,387 millions de documents qui sont disponibles.L’offre de prêt numérique a également augmenté significativement, passant à 3,982 millions d’ouvrages (cumulatif), contre 3,727 millions l’année précédente. Et ce, alors que l’offre totale en documents a diminué, passant de 56,9 millions de documents au global à 55,2 millions pour 2018.Notons également que le nombre d’utilisateurs actifs est également en diminution : de 209.332 en 2017, il passe donc à 202.225 pour l’an passé. En 2013, on comptait 231.723 utilisateurs actifs sur les dix plus importants établissements de la Confédération helvétique. À cette époque, 4,474 millions de documents avaient été prêtés.D’une année sur l’autre, la proportion des frais d’acquisition de documents sur supports électroniques dans les bibliothèques universitaires est passée de 57 % à 62 %, comparativement aux frais totaux d’acquisition. Une tendance qui est en constante hausse depuis 2004 — où le rapport était déjà de 24 %.Sur 2018, 83,031 millions CHF ont été investis dans les achats de documents pour ces établissements, contre 75,55 millions l’année précédente.« En quinze ans, la part occupée par les frais d’acquisition de documents sur supports électroniques par rapport aux frais totaux d’acquisition de documents a presque triplé », constate l’Office.« Les documents sur supports électroniques comprennent les journaux et les périodiques électroniques ainsi que les documents numériques individuels et les bases de données consultables sur un support informatique physique, sur un serveur local ou en ligne. »