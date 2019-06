L'offre et la proximité guident les achats de livres des Canadiens

Librairie Le Port de tête, à Montréal (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Motivations et décision d'achats

Les données de ce rapport 2018 ont été recueillies auprès de 2942 personnes interrogées, pour 8618 achats de livres au total : à travers ses différentes études, BookNet Canada réalise un portrait très précis des différents profils de lecteurs canadiens, complété par cette étude qui porte avant tout sur les motivations d'achats auprès de tel ou tel revendeur.97 % des acheteurs de livres admettent qu'ils lisent occasionnellement, quand 33 % se livrent quotidiennement à cette activité (en baisse de 2 % par rapport à 2016) : du côté des tranches d'âge, les acheteurs de livres sont plutôt bien répartis. On en compte 9 % chez les 18-24 ans, puis 19 % chez les 25-34 ans, 17 % chez les 35-44 ans, 18 % chez les 45-54 ans, 17 % chez les 55-64 ans et 20 % chez les 65 ans et plus.93 % des lecteurs ont ouvert un ouvrage imprimé, 57 % ont occasionnellement lu un livre numérique : la plus forte croissance est du côté du livre audio, dont l'usage passe de 11 % des lecteurs à 35 %, tous usages confondus. Une étude plus fouillée des lecteurs et de leurs formats favoris a été publiée par BookNet, accessible à cette adresse À 41 %, les décisions d'achats sont motivées par des conseils de proches : des amis, des collègues, des membres de la famille. Vient ensuite le site d'une librairie (16 %), puis l'avis d'un lecteur sur un site de libraire (15 %). On tombe ensuite à 9 % pour les conseils d'un ami sur les réseaux sociaux, puis à 7 % pour les sites de critiques.Sans grand changement d'année en année, on note que l'intérêt pour le sujet ou pour l'auteur compte beaucoup dans la décision d'achat (en tête pour 27 % des répondants environ), devant la description du livre et l'intérêt pour une série de livres (pour 19 % des répondants environ). Viennent ensuite un prix intéressant (pour 15 % - le Canada n'a pas de prix unique du livre) et les recommandations et critiques (pour 11 %).C'est une tendance désormais installée, les achats en ligne surpassent les achats dans les magasins (53 % contre 45 %) : les sites sont utilisés dans 42 % des achats, contre 25 % pour les chaines de librairies et 9 % chez les libraires indépendants. Notons que le recours à ces derniers reste constant, sur ces trois dernières années.Pour 26 % des acheteurs, les premières motivations pour acheter auprès de telle ou telle enseigne sont la proximité et l'aspect pratique d'un canal de vente, la sélection, puis le prix (25 %). Viennent ensuite le stock (21 %) et la disponibilité immédiate du livre (20 %).