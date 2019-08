L'Ohio pourrait avoir son “Toni Morrison Day”, en mémoire de l'auteure

(photo d'illustration, Elvert Barnes, CC BY-SA 2.0)

Joe Miller et Stephanie Howse, deux représentants démocrates de l'État de l'Ohio, ont déposé un projet à la Chambre de Représentants, qui ferait du 18 février une journée de commémoration de l'œuvre de Toni Morrison. Pas seulement, cela dit : l'invitation à lire des livres de Toni Morrison serait l'occasion de célébrer « la beauté de l'humanité, dans toute sa diversité ».Le projet de loi doit être examiné par un comité de la Chambre dans les semaines à venir. « Dans la zone de Lorain, Toni Morrison est depuis longtemps une source d'inspiration pour notre jeunesse », souligne Joe Miller. Lorain n'est autre que la ville où Morrison a vu le jour, le 18 février 1931.« Son héritage est un mélange de persévérance, de dévouement à l'éducation et d'exemplarité. J'espère que la mise en place d'un Toni Morrison Day rappellera à tous les habitants de l'Ohio tout ce que l'on peut tirer de ses œuvres, qui ont inspiré tellement de lecteurs de son vivant », a-t-il ajouté. Il s'agira donc de faire perdurer la mémoire de l'auteure, tout simplement.Née Chloe Anthony Wofford le 18 février 1931 à Lorain, dans l'Ohio, au sein d'une famille d'ouvriers, celle que l'on connait sous le nom de Toni Morrison sort diplômée de l'université Cornell, dans l'État de New York, après avoir soutenu un mémoire sur le thème du suicide chez William Faulkner et Virginia Woolf. Passionnée par la littérature américaine, elle mène, parallèlement à une carrière dans l'enseignement, un travail d'éditrice chez l'éditeur américain Random House.Morte le 5 août 2019 à l'âge de 88 ans, sa disparition lui a valu les hommages de nombreuses personnalités dans le monde entier, notamment l'ancien président des États-Unis Barack Obama qui a incité chacun à « lire ou relire l'œuvre complète de Toni Morrison. [...] Vous serez heureux de les avoir lus. »via Scene