L'OMPI fait le bilan de l'édition autour du monde : 42,5 milliards de dollars en 2018

L'OMPI (United States Mission Geneva, CC BY-ND 2.0)

Nombre de livres vendus par pays en 2018 (tous formats et secteurs grand public et éducation confondus)



L'OMPI s'efforce chaque année de collecter des données en provenance des quatre coins du globe, fournies par les associations locales d'éditeurs, qui permettent ensuite d'obtenir un panorama plus ou moins fiable de l'édition mondiale. Pour le chiffre d'affaires global, il faudra se contenter des données de 14 pays, seulement, pour parvenir à 42,5 milliards $ en 2018.Sur cette somme, on passe de 23,3 milliards $ aux États-Unis, en première place, à l'Allemagne (6,1 milliards $), au Royaume-Uni (5,4 milliards $) puis à la France (3 milliards $). L'OMPI indique que les revenus tirés du marché grand public représentent la moitié du chiffre d'affaires total dans 9 des 14 pays pris en compte — jusqu'à 93,3 % du total en République tchèque.En restant sur ce marché grand public, on observe que les 3 % représentés par le numérique en France sur les ventes totales de livre ne sont pas représentatifs : le livre numérique pèse pour 24,5 % des revenus au Japon et 23,2 % en Suède.Les ventes de livres domestiques, dans les différents pays, représentent bien sûr la majorité des ventes totales de livres : en Belgique, elles pèsent pour seulement 60 % du total, cela dit, quand au Japon, elles en constituent 99,9 %...D'après les données de l'OMPI, 51,5 % des livres vendus au Royaume-Uni en 2018 l'ont été par internet, un canal qui surpasse donc la librairie physique. Dans les autres pays, toutefois, cette tendance est moins marquée, même si 41,6 % des ventes de livres ont été faites de manière dématérialisée aux États-Unis en 2018.La France se démarque avec le plus grand nombre d'ouvrages pour la jeunesse publiés, avec 18.477 titres (attention, les États-Unis et d'autres pays comme la Chine ne sont pas pris en compte), devant la Russie (environ 14.500 titres). Par ailleurs, le secteur éducatif français repose encore à 96,9 % sur les ventes d'ouvrages imprimés, un fait souligné par l'OMPI.La partie du rapport de l'OMPI portant sur l'édition est accessible ci-dessous. Le rapport complet se trouve à cette adresse.