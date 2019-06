L'ONU dévoile une liste de lecture pour sensibiliser à la lutte contre la faim

En juin, l’objectif est d’éliminer la faim dans le monde, apporter une sécurité alimentaire à tous, mais aussi promouvoir l’agriculture durable. Elle fait suite à la liste de lecture du mois dernier qui portait sur l’éradication de la pauvreté.Tous les mois jusqu’en septembre 2020, une liste de livres sera dévoilée, dans les six langues officielles de l’ONU. Les ouvrages proposeront tous des thématiques en rapport avec les Objectifs de Développement durable (ODD) lancés par l’ONU. 17 objectifs inscrits dans l’agenda 2030 de l’ONU, qui appelle les pays à agir, afin promouvoir la prospérité de la population tout en protégeant la planète. Ils portent sur des questions essentielles de la société et répondent à une série de besoins sociaux tout en luttant contre le changement climatique, pour la protection de l’environnement. Ils espèrent lutter contre la pauvreté, la faim ; mais aussi faciliter l’accès à l’eau, l’éducation, la santé et mettre fin aux inégalités en tout genre.Souvenez-vous, l’Assemblée générale des Nations Unies avait annoncé la création d’un club de lecture pour sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans à ces objectifs.Voici la liste de lecture pour portant sur l’objectif 2, celui de la lutte contre de la faim :- Une seule Terre pour nourrir les hommes, écrit par Florence Thinard et illustré par Loïc Le Gall, publié chez Gallimard Jeunesse.- La faim dans le monde expliquée à mon fils, de Jean Ziegler aux éditions le Seuil.- The Good Garden: How One Family Went from Hunger to Having Enough, de Katie Smith Milway illustré par Sylvie Daigneault, publié par Kids Can Press.- Thank you Omu!, écrit par Oge Mora aux éditions Little, Brown and Company.- Maddi’s Fridge écrit par Lois Brandt et illulstré par Vin Vogel, chez Flashlight Press.- Stone Soup écrit et illustré par Jon J. Muth, publié chez Scholastic Press ; 1st edition- The Lunch Thief d’Anne C. Bromley illustré par Robert Casilla aux éditions Tilbury House Publishers.- Hugo tiene hambre écrit par Silvia Schujer et illustré par Monica Weiss, publié par Grupo Editorial Norma.- Y oyes cómo llora el viento écrit par Dora Sales et illustré par Enrique Flores aux éditions Lóguez.- Margot. La pequeña, pequeña historia de una casa en Alfa Centauri écrit par Toño Malpica publié chez Grupo Editorial Norma.Liste sur le site Liste sur le site Liste sur le site