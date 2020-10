L'ONU invite les éditeurs à s'engager pour l'avenir de la planète

Photographie : illustration, julien ortet, CC BY-SA 2.0

Les ODD de l'ONU, pour Objectifs de Développement Durable, cherchent à sensibiliser l'opinion publique et les dirigeants sur des sujets cruciaux, qui concernent tous les pans de l'existence. On compte 17 objectifs, pas moins, qu'il s'agit d'atteindre d'ici 2030, pour sauver la planète et améliorer l'existence de chacun sur celle-ci. De nombreux domaines sont concernés par ces ODD, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'innovation, de l'alimentation ou encore de l'information.Les éditeurs du monde entier sont eux aussi invités à s'investir pour l'accomplissement de ces ODD, en signant un document qui les engage vis-à-vis de 10 points d'action précis.1. S'engager en faveur des ODD : faire état sur son site web des ODD et des politiques pour les mettre en œuvre, et faire mention de l'adhésion à cet engagement.2. Promouvoir activement et acquérir des contenus qui prônent les thèmes représentés par les ODD, tels que l'égalité, le développement durable, la justice et la sauvegarde de l'environnement.3. Rendre compte annuellement des progrès accomplis dans la réalisation des ODD, partager les données et contribuer aux analyses communes, en aidant à répandre les meilleures pratiques et à identifier les lacunes dans certains domaines.4. Nommer une personne chargée de la progression en matière d'ODD, qui coordonne les questions relatives aux thèmes des ODD dans toute la société et fait office de contact en la matière.5. Sensibiliser et promouvoir les ODD auprès du personnel pour accroître la sensibilisation aux politiques et objectifs liés aux ODD et encourager les projets qui aideront à atteindre les ODD d'ici 2030.6. Sensibiliser et promouvoir les ODD auprès des fournisseurs, plaider en faveur des ODD et collaborer dans des domaines qui nécessitent des actions et des solutions innovantes.7. Devenir un défenseur auprès des clients et des parties prenantes en promouvant et en communiquant activement sur l'agenda des ODD à travers la communication, les sites web, les opérations commerciales et les projets.8. Collaborer entre villes, pays et continents avec d'autres signataires et organisations pour développer, imaginer et mettre en place des projets qui feront progresser les ODD individuellement ou par l'intermédiaire d'une association d'éditeurs.9. Dédier un budget et des ressources pour les projets dédiés aux ODD et à la promotion des principes des ODD.10. Agir sur au moins un objectif ODD, soit en tant qu'éditeur individuel, soit par le biais d'une association nationale d'éditeurs, et partager les progrès réalisés chaque année.L'Union internationale des éditeurs, partenaire des Nations Unies, participe évidemment à l'initiative et invite les éditeurs du monde entier à s'investir. « Les éditeurs peuvent jouer un rôle très important dans la réalisation des objectifs de développement durable à travers les livres que nous publions, mais nous devons également examiner nos pratiques commerciales et contribuer à notre niveau. Ce pacte donne aux éditeurs l'occasion de marquer leur engagement avec des objectifs clairs, qu'il s'agit d'atteindre », souligne Hugo Setzer, président de l'UIE.L'UIE et d'autres organisations internationales du livre et de l'édition participent déjà à la promotion des objectifs de développement durable par l'intermédiaire de listes de lectures sur les différents thèmes abordés par les ODD.Plus d'informations sur les moyens de s'engager, en tant qu'éditeur, à cette adresse