L'Ouï-Lire, la seule librairie de France à proposer le secteur LSF et surdité

Ouverte depuis un peu plus d'un mois, la librairie L'Ouï-Lire s'est déjà fait connaitre à Toulouse, où elle est installée rue Léon Gambetta. Et même au-delà : l'établissement est en effet la première et seule librairie de France à proposer le secteur Langue des Signes française et surdité. Nathalie et Delphine, libraires, ont évoqué pour nous leur quotidien, après quelques semaines d'activité.

Pour Nathalie et Delphine, c'est une heureuse reconversion professionnelle : Nathalie, auparavant bibliothécaire, n'était pas étrangère au milieu du livre, mais les deux amies ont suivi ensemble une formation au sein de l'INFL (institut National de Formation de la Librairie) à Montreuil en juin-juillet 2017, avant de se lancer.

Toutes deux concernées par la surdité, Nathalie et Delphine ont pensé L'Ouï-Dire autour d'un souci : pouvoir accueillir des personnes sourdes, mais aussi leur conseiller et leur proposer des ouvrages, notamment ceux en langue des signes française. Le projet fait l'objet d'une collecte sur la plateforme de crowdfunding Ulule, et reçoit un financement supplémentaire de l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées.

À celui-ci s'ajoutent des prêts d'honneur d'Initiative Haute-Garonne, un prix de la Fondation Banque populaire et une subvention, encore en cours de validation, du Centre Régional des Lettres.

« Depuis l'ouverture, nous avons eu toutes sortes de clients. Au départ, c'était surtout les personnes sourdes, puis d'autres sont venus par curiosité. La majorité est signante mais de plus en plus de personnes sont intéressées ou viennent juste pour le secteur Jeunesse. Actuellement, cela s'équilibre et nous avons de bons retours », nous expliquent les deux libraires par email.



Du stock, des événements : la vie de la librairie

L'Ouï-Dire propose déjà 3000 références, réparties entre deux secteurs, la jeunesse, avec des romans et des albums, et la langue des signes française, avec une offre qui s'étend des dictionnaires (pour enfants, bébés et adultes) aux albums, en passant par les BD, l'histoire, la linguistique, la sociologie ou encore l'éducation.

Un stock plutôt impressionnant, surtout si l'on considère que l'offre en ouvrages LSF n'est pas pléthorique. « C'est plus compliqué de trouver des ouvrages », soulignent les libraires. « Nous espérons que cela va s'étoffer et surtout d'anciennes éditions ne sont plus rééditées alors qu'il existe de supers livres ! Nous aimerions bien plus de propositions de la part des éditeurs... peut-être que notre librairie leur donnera des idées ! »

Outre le stock et l'accueil — l'Ouï-Dire est la seule librairie de France à proposer le secteur LSF et surdité — la librairie s'attache à proposer des animations pour tous, entendants et sourds. « Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds, nous avons déjà organisé une lecture contée dans les deux langues (français et langue des signes) qui a eu un beau succès. Ensuite, nous avons organisé une soirée rencontre-dédicace avec une auteure sourde sur le dictionnaire bibliographique des grands sourds de France, en partenariat avec la Cave Poésie », expliquent les libraires.

Les ateliers sont variés : « BB signes », organisé avec une intervenante extérieure, permet ainsi d'apprendre à communiquer avec son bébé par la langue des signes, avant l'apprentissage de la parole. Des auteurs sont évidemment au programme, avec, le 10 octobre à 15h, Christian Grenier pour la sortie de son dernier Hercule, le chat policier et, le 13 octobre à 11h, Florence Medina pour son dernier livre Direct du cœur.