L'outil interprofessionnel Clic.EDit entre en phase expérimentale

Le 24 septembre marque une date-clé dans l’avancement du projet Clic.EDIt : après un an et demi de travail soutenu de tous les membres des groupes de travail, la version expérimentale (V.0) du langage Clic.EDIt est prête à être testée.





© SNE





Douze binômes client-fournisseur se sont engagés à tester cette version, sur un périmètre limité aux messages de commande. Cette phase de test se terminera fin janvier 2019.

Les résultats qualitatifs et quantitatifs issus de ce test seront analysés et permettront d’adapter l’ensemble des messages du langage : la commande, mais aussi le devis, la livraison, la facturation, etc.

En testant aujourd’hui l’implémentation du langage, les entreprises préparent l’avenir. Le test leur donne l’occasion d’évaluer leurs besoins immédiats, d’anticiper la charge de déploiement de Clic.EDIt au sein de leur structure et d’adapter leur organisation.

Innovant, résolument inscrit dans l’Industrie du futur et dans l’optimisation de la relation client-fournisseur (Clic.EDIt a reçu le trophée X'plor du Retour sur investissement par le document), le langage Clic.EDIt est un atout stratégique pour les acteurs qui l’utiliseront.

La rédaction du cahier des charges complet et la livraison de l’écriture finale du langage sont prévues pour juin 2019.

Le projet Clic.EDIt est suivi à l’échelle internationale ainsi que par d’autres secteurs de la filière graphique intéressés par la mise en place d’un système d’échanges de données informatisés.