L'ultime projet de Stan Lee, un podcast mêlant humanité, science et technologie

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0





Quelque part, dans un univers numérique plus juste...









Le 12 novembre 2018 restera comme un jour de deuil pour la planète comics : Stan Lee, à qui l’on doit les Avengers, Spider-Man (rien que ça…), Hulk ou encore les X-Men, disparaissait. Et si le deuil prendra encore quelque temps, un événement se profile : Stan Lee’s Alliances : A Trick of Light.C’est en collaboration avec Audible, la filiale livre audio d’Amazon que Stan Lee avait travaillé à la création d’un nouvel univers de super-héros. Dans un communiqué, la société insiste sur le fait que ce travail « le ramène à ses racines créatrices, explorant la relation complexe entre l’humanité, la science et la technologie ». Teaser de circonstances :Le projet tourne autour d’une mystérieuse femme, Nia, dont le destin est lié intimement à un adolescent du Midwest : Cameron Ackerson, gamin plutôt banal, tente de trouver la gloire sur YouTube. Un parcours qui va l’entraîner au cœur des Grands Lacs, où il accédera à la capacité de voir et entendre une nouvelle réalité.Entre Nia et Cameron se développeront une relation forte, autour d’un univers qu’ils vont déployer sur internet, dans une volonté de justice entre grands et petits. Mais une entité néfaste, nommée OPTIC, va les traquer, poursuivant ses sombres desseins. Or, une menace plus grande encore émerge, à travers la galaxie, qui pourrait mettre un terme à l’humanité tout entière. Elle exploite le désir individuel de lien, comme le moyen de nous détruire.Stan Lee’s Alliances : A Trick of Light a été coécrit avec Kat Resenfield, par Stan Lee, et résulte d’une cocréatrice de Luke Lieberman et Ryan Silbert. Il est prévu pour le 27 juin.« Stan avait cette intrigante capacité de voir les choses, d’identifier des “instants” culturels, puis de concevoir des histoires et des personnages qui induisent des questions plus profondes », assure les coproducteurs. Ils promettent une aventure totalement incroyable, où se retrouve le goût du divertissement que Lee savait si bien manier, associé à une perspicacité fulgurante « sur la technologie moderne et les défis qui en résultent ».Une réalisation exclusive d'Audible, au passage.via Entertainement