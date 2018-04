L'un arrive, l'autre part : Beigbeder et Houellebecq au pays de Poutine

Pour débuter sa semaine, le site Technikart annonçait le retour de Michel Houellebecq dans les rayonnages des librairies françaises pour son septième roman. Trois ans après Soumission, son nouvel opus semble bouclé et devrait sortir chez Flammarion au mois de janvier de l’année prochaine.Pas encore de synopsis, mais l’auteur évoque néanmoins quelques thèmes possibles et les rumeurs vont bon train. Parmi les pistes les plus récurrentes, on retrouve la religion et en particulier le catholicisme, la ruralité, mais aussi la Russie… et entre Paris et Moscou, il n’est pas le seul à rêver de la Mère Patrie.L’agence russe RIA Novosti annonçait hier que le Frédéric Beigbeder se retrouvera devant la caméra aux côtés de Alexei Guskov pour Elephant. Ils avaient déjà travaillé ensemble en 2015 pour la suite de 99 francs intitulé L’Idéal réalisé par l’auteur, adapté du roman Au secours pardon publié en 2007.Il rempile donc pour une comédie réalisée par Alexei Kravovsky à qui l’on doit le drame L’encaisseur qui a remporté les prix du meilleur scénario et du meilleur premier film au Festival de Honfleur en 2016. Cette année-là, Frédéric Beigbeder présidait le jury. D’après le communiqué de presse du film, le tournage aurait déjà démarré à Saint-Pétersbourg.