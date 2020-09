L'une des plus anciennes revues littéraires du net prend fin

Le Capital des mots profitait de cet espace neuf et vierge qu’internet avait à offrir : des poètes débutants y firent leurs premières publications, d’autres, plus connus, y contribuèrent avec plaisir. « La revue littéraire en ligne s’arrête », indique Eric Dubois. « Je veux me consacrer davantage à mon œuvre personnelle et à mon association éponyme qui est par ailleurs depuis peu maison d’édition. »On peut en retrouver toutes les années d’archives et de textes à cette adresse Au-delà de la poésie, des dessins, peintures, nouvelles et autres critiques de textes y sont proposés, ainsi que des récits plus divers et des photos.Son tout premier numéro était consacré à Roland Nadaus, auteur sous pseudonyme d’une cinquantaine d’ouvrages, depuis le conte jusqu’aux éphémérides. Son premier ouvrage, Maison de paroles, était paru au Mercure de France en 1969. Il vit actuellement entre les Yvelines et la Mayenne.L’autre invité était Kamal Benkirane, auteur marocain, vivant à Montréal. Il est le fondateur de l’association culturelle Passerelle. Il est depuis devenu éditeur et a publié son dernier texte, Les souliers mauves et autres nouvelles, recueil de nouvelles, aux éditions Marsam (Maroc) en 2018