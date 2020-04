L'UNESCO et Springer Nature inaugurent une collection de livres en accès libre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ces livres, rédigés par des experts de l'UNESCO, seront publiés dans deux des principales marques de Springer Nature, Palgrave Macmillan et Springer, précise le groupe dans un communiqué. La publication en libre accès permettra aux lecteurs à travers le monde d'accéder directement et gratuitement aux livres? via la plateforme de contenu SpringerLink et par le biais du référentiel en libre accès de l'UNESCO, UNESDOC.La licence appliquée aux ouvrages permettra aux lecteurs de partager et de réutiliser les textes, ce qui contribuera à augmenter leur visibilité ainsi que leur portée.Le premier livre qui sera publié dans le cadre de cet accord, The Future of the Buddha Bamiyan Statues : Heritage Reconstruction in Theory and Practice, écrit par les spécialistes du Secteur de la culture du Bureau de l'UNESCO à Kaboul, traitera de la destruction des statues de Bouddha situées dans la vallée de Bamiyan, en Afghanistan, et de la mobilisation de la communauté internationale pour sauvegarder les vestiges de ce témoignage exceptionnel du patrimoine culturel afghan.Ros Pyne, directrice Open Access Books and Book Policy chez Springer Nature, se félicite de l'accord : « Les efforts conjoints déployés dans le cadre de ce partenariat entre Springer Nature, éditeur scientifique leader et pionnier en matière de libre accès, et l'UNESCO permettront de renforcer l'impact des recherches de l'UNESCO. En publiant les ouvrages de l'UNESCO en libre accès, nous souhaitons élargir leur lectorat et leur permettre d’atteindre les chercheurs travaillant dans ces domaines à travers le monde. »Ian Denison, Chef de l'Unité des publications de l’UNESCO, remarque : « L’UNESCO, en tant que principale organisation dans le domaine du libre accès, est fière d’unir ses forces avec un acteur mondial majeur dans la diffusion des connaissances et d’expertise de haut niveau. Cet accord-cadre conclu avec Springer Nature nous permettra d'accroître la portée de notre programme en matière de libre accès afin de mettre la recherche et l'expertise scientifiques exceptionnelles de l'UNESCO à la disposition d'un public plus vaste, y compris dans les pays du Sud. »