L'UNESCO lance une consultation mondiale sur le statut des artistes

Dans la continuité de la recommandation de 1980 sur le statut de l’artiste, l’UNESCO renouvelle sa consultation au niveau mondial. Au cœur du projet, et jusqu’au 23 novembre, seront recueillis les avis touchant aux politiques et autres mesures. Il s’agit d’examiner le soutien accordé aux artistes à travers leurs droits économiques et sociaux.



zoetnet, CC BY 2.0



Quelle fantastique coïncidence — et quelle cruelle ironie ! À l’occasion de la Journée du droit d’auteur, l’UNESCO organisait des ateliers avec les auteurs, pour sensibiliser les jeunes publics. Or, l’organisation assurait qu’elle prenait en charge le coût des fournitures, mais ne paierait pas les auteurs pour leurs interventions.

Quelques semaines après que le mouvement #PayeTonAuteur a fait son apparition, le message passait mal. L’UNESCO n’avait pourtant pas frémi, et campait sur sa position.

Chose d’autant plus étonnante qu’un rapport mondial pointait la précarité des artistes, « avec un faible accès à la sécurité sociale, aux pensions et à aux autres prestations sociales ». La consultation nouvelle portera donc sur les sujets mêmes que l’UNESCO évitait soigneusement au mois d’avril.

Elle portera pour autant sur trois sujets spécifiques :

• la culture dans l’environnement numérique ;

• la mobilité transnationale des artistes et la circulation d’œuvres artistiques ;

• les droits sociaux et économiques, la liberté artistique et l’égalité des genres

Les informations collectées et analysées seront par la suite communiquées à la directrice générale lors de la 40e session de la Conférence générale, à l’automne 2019. Les États membres de l’UNESCO ainsi que des organisations non gouvernementales de portées nationale et internationale ayant une vaste expérience de collaboration avec les artistes et les professionnels de la culture ont été invités à y participer.

Pour contribuer, ce sera à cette adresse — il faudra toutefois un mot de passe pour accéder au questionnaire, mais il est possible d’en solliciter un.

Notons également qu’en France, des négociations portant sur la réforme fiscale et sociale du statut des artistes auteurs ont commencé. Après des semaines et des mois de bataille médiatique, les organisations ont enfin obtenu d’être écoutées par le ministère de la Culture et celui des Affaires sociales.

Dans ce cadre, au mois de septembre, une mission de réflexions prospectives sera engagée, et confiée à des experts, pour aborder la question d’un statut spécifique.

