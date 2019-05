L'Union européenne propose des soutiens aux projets de traduction

(Bankenverband, CC BY-ND 2.0)

Dans le cadre du programme « Europe Créative », session 2014-2020, l'Union européenne lance un appel à projets pour son soutien à la traduction littéraire. Les candidats doivent être des éditeurs ou des maisons d’édition établis dans l’un des pays participants au sous-programme « Culture », posséder une personnalité juridique et être actifs dans le secteur de l’édition depuis au moins deux ans à la date limite de dépôt des candidatures.2,5 millions € sont mobilisés par l'Union européenne pour ce programme : les projets proposés par les éditeurs ne devront pas excéder une durée maximale de deux ans, pour une subvention totale dont le montant ne peut excéder 100.000 €, qui ne doit pas dépasser les 50 % du budget total. Entre 3 et 10 œuvres peuvent constituer la candidature.Les traductions doivent avoir une dimension transfrontière, précise l'Union européenne. Les traductions d’œuvres littéraires nationales d’une langue officielle vers une autre langue officielle du même pays ne sont donc pas éligibles.D'autres critères sont pris en compte pour l'attribution des subventions, notamment la promotion des ouvrages soutenus par l'Union européenne et la mise en valeur des traducteurs avec l'ajout d'une biographie dans les livres traduits.La date limite de dépôt des candidatures pour les projets de traduction littéraire est fixée au mardi 4 juin 2019.L'intégralité des conditions de l'appel à projet est accessible à cette adresse