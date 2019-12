L'Urssaf aux auteurs : Marche ou crève qu'importe, mais paye

échéancier m'a tuer - pixabay licence











Parce que ce gouvernement n'en a RIEN à fiche de ses saltimbanques, qui sont juste là pour faire joli sur les photos d'inaugurations.

Sinon, la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile, mais ses auteurs peuvent crever, on en trouve d'autres.@MinistereCC https://t.co/6cLDVwyeNt — Maliki (@Maliki_officiel) December 29, 2019









D’où vient ce montant ? Comment est-il calculé ? Pourquoi ? Colère et panique ont vite gagné les réseaux sociaux. La très suivie dessinatrice de BD Cy a notamment fait une story permanente sur sa page, relatant ses déboires et questionnements.Pour rappel, on estime que 10 % seulement des artistes-auteurs ont reçu un courrier avec les informations de leur espace personnel sur le portail dédié de l’URSSAF. La grande majorité d’entre eux ne parviennent pas à s’y connecter, la faute à des bugs et autres dysfonctionnements.Mais d’où viennent ces 975 € de cotisations ? Il semblerait que ce soit un forfait appliqué à tous, l’URSSAF-Limousin ayant indiqué à certains artistes-auteurs être dans l’incapacité de recouper les informations de leurs revenus avec l’AGESSA ou la MDA, anciennement en charge du recouvrement des cotisations.Une autrice en début d’activité, tout juste sortie d’école d’art, témoigne : « Je ne comprends pas ! Je n’ai pas encore touché un centime de droit d’auteur, je commence juste mon activité créative... et j’ai reçu ce courrier me demandant de payer une somme que je n’ai pas ! Sur quoi est-ce basé ? Que doit-on faire ? On n’y comprend rien ! Autant tout de suite tout arrêter : c’est déjà un métier très difficile, avec un fonctionnement pareil, il devient impossible. »La Ligue des auteurs professionnels a été très prompte à réagir, tentant d’orienter et de conseiller les auteurs témoignant massivement de leurs cas personnels sur les réseaux sociaux. Samantha Bailly, vice-présidente, se désole : « Dans un contexte social extrêmement tendu, où nous faisons face chaque jour à des collègues renonçant à leurs métiers déjà précaires et fruits de succès souvent inespérés, comment une transition aussi importante peut-elle être gérée de façon aussi chaotique ? À quel moment les organisations professionnelles ont été consultées ? »Encore une fois, on prend des décisions sans les artistes-auteurs, sans le terrain. « C’est inacceptable », poursuit la Ligue. Près de vingt organisations professionnelles, syndicats et associations, ont fait part d’un courrier aux Ministères pour demander le report immédiat de l’appel de cotisations . Un portail fonctionnel et une communication claire et précise : les demandes n’ont rien d’extravagant.« Cet énième exemple de dysfonctionnement illustre un problème de fond : la question de la gouvernance de notre régime doit être réglée en priorité. Ce n’est plus possible de négocier des virages aussi délicats sans consulter les populations professionnelles concernées. Imaginez l’effet qu’a cet échéancier de 975e sur des auteurs et autrices dont 41 % des professionnels gagnent moins que le SMIC ! »En parallèle, le CAAP s’est livré à un exercice de pédagogie très abouti, tentant de décrypter l’appel de cotisations de l’URSSAF. Ce montant forfaitaire serait dû à la gestion sociale du décalage entre revenu en BNC et cotisations. Ce qui est étonnant, c’est qu’aucun des organismes de sécurité sociale n’ait évoqué ces transformations importantes.D’ailleurs, les modulations sont impossibles actuellement, et la deadline a priori expirée. Les auteurs sont seuls et perdus, naviguant entre des bugs improbables et des courriers sans explication. La consternation a laissé place à la colère : « J’ai reçu l’échéancier de cotisations, témoigne un auteur, mais pas d’information sur mon espace URSSAF... c’est du délire ! Franchement, je crois qu’il faut se rendre à l’évidence : on se fout de notre gueule », atteste l’un d’entre eux.« Voilà. Ce gouvernement n’en a rien à faire de nous. Sinon, il aurait agi depuis longtemps. Nos syndicats sont bien trop gentils d’être aussi patients. Maintenant, ce qu’il faut qu’on se pose comme question, c’est quel mouvement social on va organiser. Pourquoi pas une action-choc au festival BD d’Angoulême ? »La mainfestation de janvier sera en effet le prochain grand événement médiatique et premier des l’année pour les auteurs du livre, avant la salon Livre Paris. Les faux-pas de l’URSSAF seront-ils le dysfonctionnement de trop ?