L'URSSAF s'exprime, les auteurs s'agacent

De Charybde en Scylla

"Pour vous permettre de vous familiariser avec nos services..." C'est ça, foutez-nous aussi de notre gueule, pendant que vous y êtes. — Leo Dhayer (@LeoDhayer) January 4, 2020

Difficile de se "familiariser" avec des services qui n'ont pas été mis en place correctement. Nous sommes nombreux a mal vivre la transition entre l'Agessa et l'Urssaf. Délais de réponse aux mails : plus de 2 semaines... — Jérémie Fleury (@Trefle_Rouge) January 4, 2020

Formulaire envoyé en recommandé, appels à un Urssaf Limousin noyé sous les demandes, mails restés sans réponse, et malgré tout toujours pas de code... Même le 31 janvier ça me paraît très optimiste comme date honnêtement. — Holly (@misshollyslair) January 3, 2020

Bonjour, je n'ai pas reçu de courrier de votre part, ni code d'activation, ni échéancier. Je vous ai envoyé une demande en ce sens par courrier il y a 15 jours. Pourriez-vous me répondre, s'il vous plaît ? — Silène Edgar (@So_Silene) January 4, 2020

Tout le monde aura reçu ses codes avant le 31 ? Vraiment ? Personnellement j'ai envoyé mon formulaire il y a plus de 2 semaines et toujours pas de nouvelles... — Carole Maurel (@rolcamaurel) January 3, 2020

Vous me demandez 1000 euros de provisions alors que je n'ai pas émis la moindre facture en 2019 et que je n'ai donc zéro euros de revenus. — Toyso (@toysovore) January 3, 2020

Pourquoi avez-vous supprimé le message que je vous ai envoyé depuis la messagerie du site, le 20 décembre 2019 pour demander une modulation de mes cotisations ? J'essaie de vous joindre depuis cette date. — Marie Piki (@marie_piki) January 5, 2020





Gilles Bachelet

Veuillez scanner votre pupille et fournir votre ADN

Bonjour,

- Je n’ai pas reçu mes identifiants de connexion ;

- Je n’ai pas reçu mon appel de cotisation ;

- Je n’ai pas obtenu de réponse à un mail envoyé afin d’obtenir des précisions sur la prise en compte de tous mes précomptes.

Il serait temps de nous aider. — Monsieur Touff (@MonsieurTouff) January 4, 2020

Ça fait combien d'années que vous bossez sur cette transition ?

Ce lancement est un échec... — Wintry (@WintryLight) January 3, 2020

je n'ai pas envie de «familiariser» avec vous, juste que vous fassiez votre job correctement et avec plus de dignité cc @LigueAuteursPro https://t.co/IGlSbLwjwX — françois bon (@fbon) January 4, 2020

Comment pourrait-on se "familiariser" avec un "service" qui est bâti sur des dysfonctionnements ?

Vous n'avez pas honte de mettre les artistes-auteurs dans une telle situation ? Vous n'avez pas honte de noyer vos propres employés avec une masse inestimable de problèmes à régler ? — WomanWithNoHead Џ (@WomanWithNoHead) January 4, 2020

Les auteurs ont en effet pu découvrir un « kit de communication » datant de juin 2015, mentionnant trois adresses postales différentes auxquelles écrire. La confusion est à son paroxysme. Envoi dans la précipitation ? Cette nouvelle tentative approximative n’a fait que renforcer la sensation des auteurs que la situation était loin d'être sous contrôle.Suite aux fortes protestations des syndicats et des auteurs eux-mêmes, nous apprenons par ailleurs que la Ligue des auteurs professionnels a pu s’entretenir avec le directeur du projet de la transition AGESSA-MDA. Ce dernier a apporté de nombreuses explications techniques aux dysfonctionnements actuels, en précisant les améliorations envisagées pour le portail artistes-auteurs : la déclaration pré-remplie en 2020 via les informations fournies par les diffuseurs, ainsi que la possibilité future de moduler soi-même l’appel de cotisations sur son espace.« Nous comprenons bien entendu à quel point la situation doit être complexe pour les équipes en interne, déclare Samantha Bailly. La liste des dysfonctionnements n’en finit pas. Nous n’avons cessé de le répéter : le calendrier est trop rapide, et les décisions prises ne correspondent pas à ce qu’ont demandé nos organisations professionnelles. »Compte tenu de l’incapacité de l’AGESSA à recouvrer les cotisations durant 40 ans, déléguer le recouvrement à un organisme jugé compétent était une nouvelle plutôt rassurante. Mais seulement si ce changement conduit à une réelle amélioration des services aux artistes-auteurs. Problème : où sont les améliorations techniques promises ? Où est la simplification ? L’identification des artistes-auteurs ?Et de poursuivre : « Le fait que nous ne pouvons pas dès maintenant moduler l’appel de cotisations via l’espace est un non-sens. Les auteurs reçoivent un échéancier sans précision de la possibilité de modulation et ne peuvent pas pour la plupart accéder à leur espace. Imaginez la confusion. Pour moduler, il faut soi-même contacter une adresse mail. Quel sens cela a, et pour nous, et pour les équipes en interne qui doivent traiter le cas de chaque artiste-auteur ? »Un communiqué de presse de l’URSSAF a suivi dans la foulée, ressemblant davantage à un tutoriel qu’à une esquisse d’excuses et d’explications sur la situation actuelle. On y apprend néanmoins que la date limite pour le paiement des cotisations a été repoussée au 31 janvier, soit seulement 15 jours de décalage. Pour rappel, les organisations professionnelles avaient demandé un report au 29 février.Si l’URSSAF assure avoir déployé les moyens nécessaires, les témoignages d’auteurs sans réponse des services se multiplient.Le communiqué stipule de façon explicite que auteurs déclarant en Traitements et salaires et précomptés ne sont pas supposés être concernés par l’échéancier de janvier.Problème ? Aucune cohérence ne semble ressortir dans les profils des auteurs recevant les échéanciers, certains auteurs déclarant en BNC et dispensés de précompte ne recevant ni courrier avec code d’activation, ni échéancier, ceux en Traitements et salaires et précomptés en recevant en revanche alors qu’ils ne sont pas supposés payer, leurs cotisations ayant déjà été prélevées par leurs diffuseurs. Double peine ?Pour tenter d’orienter et rassurer les auteurs, la Ligue des auteurs professionnels a sorti un récapitulatif des différents cas de dysfonctionnements rencontrés, avec les explications données par l’URSSAF sur la marche à suivre. Ce que l’on en retient surtout, c’est que les informations sur les auteurs ne semblent pas circuler entre AGESSA/MDA/URSSAF.Par exemple, le système d’identification des artistes-auteurs laisse perplexe. Des milliers d’artistes-auteurs auraient été écartés de la base de données en raison d’un recoupement imparfait entre les informations contenues dans le fichier de la sécurité sociale et celles du fichier de l’INSEE.« Le meilleur, témoigne un illustrateur, c’est qu’en gros, s’ils ne parviennent pas à nous identifier, alors qu’on est connu de la MDA par exemple, il faut qu’on envoie un courrier postal pour montrer patte blanche. On croit rêver. Il faut en plus qu’on paye les frais postaux pour corriger leur incapacité à recouper les informations ! »Rappelons que cette transition AGESSA/MDA/URSSAF a été justifiée dans les fiches d’évaluation préalables des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On y apprend que cette décision a été prise du fait de « l’obsolescence » des systèmes d’information de l’AGESSA et de son incapacité à procéder au recouvrement des cotisations des auteurs depuis près de 40 ans, faute d’identification.Un préjudice grave pour les auteurs, qui parce qu’ils étaient en partie précomptés par les diffuseurs, ont cru souvent toute leur carrière s’ouvrir des droits à la retraite, quand il n’en était rien. Jusqu’ici, ce préjudice n’a jamais été reconnu officiellement par l’Etat, qui s’est contenté d’acter la transition pour des raisons « techniques ».« La priorité devrait être, avant tout, de rétablir la gouvernance du régime social des artistes-auteurs, martèle Samantha Bailly. En parallèle, il est impératif que l’État mette en place des mesures concrètes et régulatrices pour résoudre la crise économique, sociale et administrative qui décime nos métiers créatifs. Le chaos de cette transition n’est qu’un sujet parmi bien d’autres, mais cela a déjà à coups sûrs des répercussions négatives sur notre profession déjà très fragilisée. »Peu importe le sujet, à chaque fois, « on nous explique qu’une situation scandaleuse et inacceptable nous concernant est le fruit de limitations informatiques ou techniques. C’est aussi l’argument qu’emploient les groupes éditoriaux pour justifier des redditions de compte non envoyées ou incomplètes, ou encore de l’impossibilité de fournir une information et des paiements réguliers sur les ventes, certifiée par un tiers de confiance ».Les auteurs et autrices vivent-ils dans un autre siècle ? « Non. Ces excuses n’ont que trop duré, l’heure est à la responsabilité politique. Nous avons besoin de mesures concrètes et fortes pour remédier à l’ensemble de la situation, c’est-à-dire la protection sociale et économique des artistes-auteurs dans ce pays. Les intentions sont une chose, mais désormais les auteurs et autrices n’attendent que des actes. Du concret. Des décisions et changements législatifs qui auront sur leurs vies des effets aussi tangibles qu’en ont le manque de régulation de leurs secteurs, la dégradation rapide de leurs revenus, l’impossibilité d’accéder à leurs droits et les dysfonctionnements administratifs. »Le chaos de la transition AGESSA/MDA/URSSAF semble loin d’être résolu : à en lire les témoignages d’auteurs qui se multiplient, cet énième dysfonctionnement aura été celui de trop. Pour l’heure, les auteurs demandent à leurs syndicats d’engager des mouvements sociaux, le prochain grand rendez-vous étant le festival BD d’Angoulême.