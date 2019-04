La 21e édition de la Fête de la Librairie, le 27 avril 2019, s'annonce

Dans la librairie Eureka Street, à Caen (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'Association Verbes, présidée par Marie-Rose Guarniéri de la librairie Les Abbesses, présente la 21e édition de La Fête de la Librairie, une journée pour célébrer ce commerce qui n'est définitivement pas comme les autres. La vocation de la fête reste « de mettre en valeur ce que la librairie apporte d’irremplaçable à la vie du livre et plus particulièrement à la création, qu’elle se doit de déchiffrer, défricher et commercialiser... »« La cohérence de cette journée n’est pas de tenter de rivaliser avec toutes les mutations dans la diffusion du livre et dans les habitudes de lecture, mais d’encourager ce qu’il y a d’unique dans chaque librairie », soulignent Marie-Rose Guarniéri et son équipe.Comme chaque année, un livre sera offert aux clients des librairies, ce jour-là, dans la limite des stocks disponibles, soit 28.500 exemplaires, en coédition avec Gallimard, du poème Elle se fit élever un palais... de Paul Eluard, extrait du recueil La Rose Publique paru chez Gallimard en 1834.Serge Rezvani, peintre, graveur et écrivain, a sorti de ses archives personnelles un livre édité en août 1947 en 16 exemplaires par les Éditions Pierre à Feu, Maeght : Elle se fit élever un palais..., justement, qu'il avait illustré de 11 compositions gravées sur bois en pleine page. C'est cette édition qui fait l'objet d'une réédition exceptionnelle, à l'occasion de la Fête de la Librairie.Antoine Gallimard, président de la maison d'édition, a tenu à être le partenaire de l'initiative et mènera avec son équipe éditoriale cette réédition providentielle.Autour de cette réédition, le spécialiste François Chapon sera sollicité pour raconter les secrets de l'édition des livres d'artiste, dont Elle se fit élever un palais....Cet aspect pédagogique et instructif se prolonge cette année 2019 par une autre initiative, « Un libraire, un enseignant, une classe... ». Comme son nom l'indique, cette dernière vise à inciter les enseignants à se rendre en librairie, avec leurs élèves, pour une initiation à l'histoire du livre et de ses acteurs, de l'auteur au libraire. L'association invite les enseignants à s'emparer de l'événement, et à solliciter d'autres interlocuteurs, ainsi que des lieux inédits à visiter avec leur classe.Avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et du CNL, le livre réédité sera offert aux trente élèves de la classe de chaque enseignant choisi par chaque libraire. Un cadeau, qui, pour chaque élève sera le point de départ de multiples apprentissages autour du livre : 480 librairies seront associées à 480 classes sur tout le territoire français.Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Fête de la Librairie