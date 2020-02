La 22e Fête de la librairie indépendante, le 25 avril 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Comme le veut la tradition, la Fête de la librairie indépendante prendra ses quartiers le même jour que la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 25 avril prochain. La version française de la Sant Jordi catalane, organisée par l'association Verbes, célèbrera une nouvelle fois le caractère si particulier des librairies françaises, leur liberté de choix et leur atmosphère propre, qui les distingue des autres commerces.« Cette manifestation, cette année encore, a rassemblé plus de 450 libraires en France, en Belgique et Suisse francophone, au Luxembourg... Mais pas seulement car nous sommes heureux de vous annoncer, parmi les nombreuses évolutions de cette année, le succès de la première édition de l’opération Un libraire, un enseignant, une classe, mise en œuvre par près de 200 d’entre vous », explique Marie-Rose Guarniéri de la Librairie des Abbesses, présidente de l'association Verbes.L'initiative Un libraire, un enseignant, une classe, mise en oeuvre à partir de la 21e édition, en 2019, incite les enseignants à venir dans une librairie avec leurs élèves, pour une découverte de la chaine du livre et de ses acteurs, de l'auteurs aux libraires en passant par l'éditeur, le traducteur, et les autres...Un autre pan de la Fête de la librairie indépendante est la publication, chaque printemps, d’un livre de création d’un tirage limité (25.000 exemplaires), distribué gratuitement tout au long de la journée par tous les libraires à leurs clients, avec une rose.Cette année, l'ouvrage s'intitule À plus d'un titre, qui évoquera « cette première perception de l'espace littéraire d'une librairie qui repose sur la juxtaposition mystérieuse de titres ». Cet ouvrage sera un éphéméride, du 23 avril 2020 au 23 avril 2021, qui proposera chaque jour une couverture d'un titre du catalogue Folio avec logo, auteur et titre, mais sans illustration : les lecteurs eux-mêmes seront invités à réaliser ces illustrations. Pour chaque dimanche de l'année, des illustrateurs de titres du catalogue de l'éditeur Thierry Magnier signeront des dessins.