La BBC désigne les 100 romans qui ont façonné notre monde

Identité

Amour, sexe et romance

Aventure

Vie, mort et mondes d'ailleurs

Politique, pouvoir et contestation

Classes et société

Sortie de l'adolescence

Famille et amitié

Crime et conflit

Les affranchis des règles

La BBC a lancé des festivités sur l'année 2019 pour célébrer la littérature anglophone de ces trois derniers siècles. Et quoi de mieux qu'une liste de lecture, pour rattraper des ouvrages perdus de vue, se refaire une culture littéraire, ou simplement pour le plaisir de réaliser une liste ?Le groupe médiatique a ainsi commandé une sélection de 100 ouvrages incontournables, publiés ces trois cents dernières années, à un jury réunissant des écrivains (Juno Dawson, Kit de Waal et Alexander McCall Smith), des personnalités médiatiques (Stig Abell et Mariella Frostrup) ainsi que la directrice littéraire du Bradford Festival, Syima Aslam.Les 6 membres du jury ont choisi les livres en fonction de l'impact que ces derniers ont eu sur leur propre existence, constituant une liste à la fois subjective et collective. Pour plus de clarté, les ouvrages ont été classés selon différentes thématiques, comme l'identité, l'aventure, la famille et l'amitié ou encore la vie, la mort et les mondes de l'ailleurs...Dans la sélection, des classiques comme des ouvrages de Sylvia Plath, Jane Austen, Ernest Hemingway ou encore J.R.R. Tolkien, des œuvres contemporaines de Zadie Smith, Toni Morrison, Ken Follett ou Neil Gaiman, et quelques livres qui feront parler, comme la saga Twilight...Beloved – Toni MorrisonDays Without End – Sebastian BarryFugitive Pieces – Anne MichaelsHalf of a Yellow Sun (L’Autre Moitié du soleil) – Chimamanda Ngozi AdichieHomegoing (No Home) – Yaa GyasiSmall Island (Hortense et Queenie) – Andrea LevyThe Bell Jar (La Cloche de détresse) – Sylvia PlathThe God of Small Things (Le Dieu des Petits Riens) – Arundhati RoyThings Fall Apart (Le monde s'effondre) – Chinua AchebeWhite Teeth (Sourires de loup) – Zadie SmithLe journal de Bridget Jones – Helen FieldingForever (Pour Toujours) – Judy BlumeGiovanni’s Room (La Chambre de Giovanni) – James BaldwinPride and Prejudice (Orgueil et Préjugés) – Jane AustenRiders – Jilly CooperTheir Eyes Were Watching God (Mais leurs yeux dardaient sur Dieu) – Zora Neale HurstonThe Far Pavilions (Pavillons lointains) – M. M. KayeThe Forty Rules of Love (Soufi mon amour) – Elif ShafakThe Passion (La Passion) – Jeanette WintersonThe Slaves of Solitude – Patrick HamiltonCity of Bohane (Bohane, sombre cité) – Kevin BarryEye of the Needle (L'Arme à l'œil) – Ken FollettFor Whom the Bell Tolls (Pour qui sonne le glas) – Ernest HemingwayLa trilogie His Dark Materials (À la croisée des mondes) – Philip PullmanIvanhoe – Walter ScottMr Standfast (La Troisième Aventure de Monsieur Constance) – John BuchanThe Big Sleep (Le Grand Sommeil) – Raymond ChandlerThe Hunger Games – Suzanne CollinsLes romans mettant en scène Jack Aubrey – Patrick O’BrianLa trilogie Le Seigneur des Anneaux – J.R.R. TolkienA Game of Thrones – George R. R. MartinAstonishing the Gods (Étonner les dieux) – Ben OkriDune – Frank HerbertFrankenstein – Mary ShelleyGilead – Marilynne RobinsonThe Chronicles of Narnia (Le Monde de Narnia) – C. S. LewisLes romans du Disque-monde – Terry PratchettLe Cycle de Terremer – Ursula K. Le GuinLa série Sandman – Neil GaimanThe Road (La route) – Cormac McCarthyA Thousand Splendid Suns (Mille soleils splendides) – Khaled HosseiniBrave New World (Le Meilleur des mondes) – Aldous HuxleyHome Fire (Embrasements) – Kamila ShamsieLord of the Flies (Sa Majesté des mouches) – William GoldingNoughts & Crosses (Entre chiens et loups) – Malorie BlackmanStrumpet City – James PlunkettThe Color Purple (La couleur pourpre) – Alice WalkerTo Kill a Mockingbird (Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur) – Harper LeeV for Vendetta (V pour Vendetta) – Alan MooreUnless (Bonté) – Carol ShieldsA House for Mr Biswas (Une maison pour monsieur Biswas) – V. S. NaipaulCannery Row (Rue de la sardine) – John SteinbeckDisgrace (Disgrâce) – J.M. CoetzeeOur Mutual Friend (L'Ami commun) – Charles DickensPoor Cow – Nell DunnSaturday Night and Sunday Morning (Samedi soir, dimanche matin) – Alan SillitoeThe Lonely Passion of Judith Hearne (Judith Hearne) – Brian MooreThe Prime of Miss Jean Brodie (Les Belles Années de Mlle Brodie) – Muriel SparkThe Remains of the Day (Les Vestiges du jour) – Kazuo IshiguroWide Sargasso Sea (La Prisonnière des Sargasses) – Jean RhysEmily of New Moon (Émilie de la Nouvelle Lune) – L. M. MontgomeryGolden Child (L'enfant en or) – Claire AdamOryx and Crake (Le Dernier Homme) – Margaret AtwoodSo Long, See You Tomorrow (À demain) – William MaxwellSwami and Friends (Swami et ses amis) – R. K. NarayanThe Country Girls (Les Filles de la campagne) – Edna O’BrienLa série Harry Potter – J. K. RowlingThe Outsiders – S. E. HintonThe Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 ¾ (Journal secret d'Adrien, 13 ans ¾) - Sue TownsendLa saga Twilight – Stephenie MeyerA Suitable Boy (Un garçon convenable) – Vikram SethBallet Shoes – Noel StreatfeildCloudstreet – Tim WintonCold Comfort Farm (La Ferme de cousine Judith) – Stella GibbonsI Capture the Castle (Trois femmes dans un château) – Dodie SmithMiddlemarch – George EliotTales of the City (Chroniques de San Francisco) – Armistead MaupinThe Shipping News (Nœuds et Dénouement) – E. Annie ProulxThe Tenant of Wildfell Hall (La Recluse de Wildfell Hall) – Anne BrontëThe Witches (Sacrées Sorcières) – Roald DahlAmerican Tabloid – James EllroyAmerican War – Omar El AkkadIce Candy Man – Bapsi SidhwaRebecca — Daphne du MaurierRegeneration (Régénération) – Pat BarkerThe Children of Men (Les Fils de l'homme) – P.D. JamesThe Hound of the Baskervilles (Le Chien des Baskerville) – Arthur Conan DoyleThe Reluctant Fundamentalist (L’Intégriste malgré lui) – Mohsin HamidThe Talented Mr Ripley (Le Talentueux Mr Ripley) – Patricia HighsmithThe Quiet American (Un Américain bien tranquille) – Graham GreeneA Confederacy of Dunces (La Conjuration des imbéciles) – John Kennedy TooleBartleby, the Scrivener (Bartleby) – Herman MelvilleHabibi – Craig ThompsonHow to be Both (Comment être double) – Ali SmithOrlando – Virginia WoolfNights at the Circus (Des nuits au cirque) – Angela CarterNineteen Eighty-Four (1984) – George OrwellPsmith, Journalist – P. G. WodehouseThe Moor’s Last Sigh (Le Dernier Soupir du Maure) – Salman RushdieZami: A New Spelling of My Name (Zami : une nouvelle façon d'écrire mon nom) – Audre Lorde