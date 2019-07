La BBC fait entrer la réalité virtuelle dans les bibliothèques

StockSnap de Pixabay StockSnap de Pixabay

Depuis avril dernier et jusqu’à la fin du mois de juillet, près de 150 bibliothèques du Royaume-Uni participent au projet de réalité virtuelle (VR) initié par la BBC. C’est l’occasion pour un public venant de tous les horizons de découvrir l’expérience de la VR grâce à l’équipement fourni par la BBC.Zillah Watson, responsable du centre de réalité virtuelle de la BBC, a déclaré : « La réalité virtuelle est une façon extraordinaire d’expérimenter une histoire : en s’y immergeant complètement, on obtient une connexion totale avec elle. Le problème, c’est que les casques coûtent cher et que très peu de gens peuvent en avoir un à la maison. Pour cette raison, nous avons voulu faire part de certaines de nos expériences préférées sur la route. En les installant dans les bibliothèques locales du Royaume-Uni, nous espérons donner à tout le monde la possibilité d’essayer la réalité virtuelle. »Le principe est simple, la BBC prête quelques casques d’écoute à une bibliothèque, accorde des licences pour certains contenus, fournit un pack de matériel marketing, de courtes vidéos de formation et des numéros de dépannage. Une fois la réalité virtuelle expérimentée par les usagers de la bibliothèque, celle-ci envoie les casques d’écoute à l’endroit suivant de la tournée nationale.Mark Freeman, président de Libraries Connected, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la BBC pour apporter des expériences de réalité virtuelle aux bibliothèques de tout le pays dans le cadre de notre offre Culture. Nous voulons aider davantage de personnes à accéder à des événements culturels de qualité et variés par l’intermédiaire de bibliothèques, en particulier celles qui ont le moins accès aux arts et à la culture. »Trois expériences immersives découpées en 3 saisons sont proposées aux participants. La saison 1 a commencé en avril et mettait en vedette Congo VR, une série de documentaires d’actualité en trois parties sur la République démocratique du Congo. La saison 2 était centrée sur Dr Who: the Runaway, une histoire animée sur un des voyageurs temporels les plus célèbres. Et ainsi la 3e saison propose l’expérience 1943 Berlin Blitz, pour suivre la Royal Air Force britannique lors du raid aérien sur Berlin en 1943. Des contenus basés sur les programmes de la BBC, évidemment.Pour plus d’informations sur les dates de la tournée, rendez-vous sur le site de la BBC