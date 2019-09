La BD The Mask, d'Arcudi et Mahnke, bien loin des grimaces de Jim Carrey

Étrange relique d’origine inconnue, le Masque confère à celui qui le porte des pouvoirs étonnants. Même la plus pathétique créature peut instantanément se transformer en une machine indestructible, capable de semer la dévastation sur son passage dans une vertigineuse et sanglante surenchère.



Mais la pente est glissante et porter le Masque est dangereusement addictif. Plus on le porte, plus on y prend goût et le retour à la normale a vite tendance à devenir ennuyeux, voire à porter sur les nerfs. Et avec de telles capacités de destruction, il attire avec une facilité déconcertante de nouveaux ennemis prêts à tout pour se l’approprier.

The Mask, publié par les éditions Delirium, propose les premières histoires de la série, restées inédites en France jusqu’à ce jour. La traduction de Philippe Touboul permet ainsi de découvrir ce personnage culte de la BD indépendante américaine créé au tout début des années 1990 par John Arcudi et Doug Mahnke.Bien plus noire et bien plus méchante que le film peut le laisser supposer, la série d’origine s’était fait sa réputation par son cocktail d’ironie et de violence imprévisible...[À paraître 18/10] John Arcudi, Doug Mahnke - The Mask - traduit par Philippe Touboul - Delirium - 979-10-90916-51-7 - 26 €