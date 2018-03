La bibliothèque Beinecke acquiert un manuscrit médiéval d'Alain Chartier

Poète, diplomate, orateur et écrivain français, Alain Chartier était l’une des personnalités les plus éminentes de la fin du Moyen Âge. On apprend sur le site de l’université, que l’exemplaire acquis aurait été réalisé en France entre 1455-1460 et 1475 environ. Il sera mis à la disposition des chercheurs et des étudiants pour consultation à la bibliothèque.

L’œuvre a été réalisée sur du parchemin et on y distingue le travail d’au moins deux scribes. On y retrouve certains travaux de Chartier tels que « Le quadrilogue invectif », « Le livre des quatre dames », « Le lay de paix, Le livre d’esperance », « Le bréviaire des nobles », « Le debat du reveille-matin », « Le lay de plaisance », « La belle dame sans mercy » avec « La requeste baillee aux dames contra l’acteur » et « Lettres envoyées par les dames à l’auteur », « L’excusation aux dames », « Le débat des deux fortunés d’amour », mais aussi « La complainte contre la mort ».

On y découvre également certains poèmes d’autres auteurs comme Michault Taillevent, Boton de Grandson, Achille Caulier, ou encore Simon Greban. La maison Christie’s, qui a orchestré la vente du manuscrit a précisé que les enluminures ont été réalisées par le Maître Dunois, successeur du Maître de Bedford en temps que principal peintre de Pairs.