La Bibliothèque de Géologie de Paris veut ouvrir son fonds documentaire

Image de la Société Géologique de France

L'époque aidant, la Société Géologique de France souhaite rendre son fonds documentaire plus accessible au grand public, pour susciter des vocations ou informer plus directement, en ces temps de réchauffement climatique et de scepticisme vis-à-vis des avis scientifiques. Fondée en 1830, la Société Géologique de France a, dès ses origines, mis en place une bibliothèque.Aujourd'hui, la société savante souhaite ouvrir plus largement cette dernière, qui abrite selon l'institution une des ressources les plus importantes dans son domaine, « un fonds ancien très important, avec des ouvrages rares dont certains remontent au XVIe siècle », rappelle-t-elle.80.000 ouvrages, 7000 thèses, 20.000 cartes, 3000 périodiques... La bibliothèque, installée au 77 rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement de Paris, souhaite mettre toutes ces ressources à la disposition du plus grand nombre. Le but de cette campagne de financement participatif, dont l'objectif est fixé à 30.000 €, est ainsi de l'ouvrir, de la mettre aux normes et de l'équiper pour l'organisation de différents événements.« Cette salle de consultation offrira tous les équipements nécessaires aux multiples profils de lecteurs de la bibliothèque. Du géologue à l’étudiant, du professionnel à l’amateur, du scientifique au conservateur, de l’enseignant à l’écolier, qui pourront y trouver une sélection d’ouvrages et des animations adaptées, sans oublier les personnes à mobilité réduite pour lesquelles un dispositif d’accès a déjà été installé depuis plusieurs années », promet la Société Géologique de France.Il est possible de retrouver cette campagne par ici, sur Ulule