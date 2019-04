La bibliothèque de New York a désormais sa Bookmobile

La Bookmobile de la NYPL

La bibliothèque mobile de la New York Public Library, logiquement nommée Bookmobile, entrera en service dès cet été, avec 3 véhicules aménagés et prêts à venir à la rencontre des usagers à l'occasion d'événements ou de manifestations organisées par des partenaires. À l'occasion, et de manière provisoire, la Bookmobile pourra aussi venir remplacer un établissement fermé pour rénovation.Un bon millier de livres seront transportés dans ces bibliothèques mobiles, qui seront bien entendu équipées pour enregistrer des prêts ou des retours. Il sera aussi possible de s'inscrire auprès du personnel des Bookmobile pour rejoindre l'ensemble des usagers de la NYPL.Curieusement, la NYPL a choisi des véhicules à essence pour ses bibliothèques mobiles : en Suède, plusieurs bibliobus électriques ont ainsi été achetés pour constituer le réseau et progressivement remplacer les véhicules plus polluants. Si l'on prend en compte l'impact écologique de la fabrication des batteries de véhicules électriques, l'opération s'explique peut-être...