La bibliothèque de Vancouver accusée d'héberger des contenus transphobes

La Vancouver Public Library (Danielle Griscti, CC BY-SA 2.0)

Quelles limites pour la liberté d'expression ?

Pas de défilé pour la bibliothèque publique de Vancouver : « [Cette décision] découle du choix d'accueillir des discours discriminants et transphobes », souligne la Vancouver Pride Society (VPS) dans un communiqué . Le 10 janvier 2019, l'invitation de la journaliste Meghan Murphy choque la communauté LGBTQ+, qui évoque ses prises de position contre les droits des personnes transgenres et contre la décriminalisation de la prostitution.Selon la VPS, au cours de cet événement, Murphy et 5 autres intervenants auraient « tenu des propos selon lesquels les femmes transgenres ne sont pas des femmes et ne devraient pas être traitées comme telles ». Après plusieurs avertissements, la VPS a décidé d'interdire à la bibliothèque de participer à la Pride Parade, afin de marquer son opposition à de tels événements.« Des institutions telles que les bibliothèques et les universités sont des lieux de débat public et de libre expression. Nous soutenons le débat, en général, même celui que nous trouvons répréhensible ou offensant, mais pas lorsque les discours sont discriminatoires, selon les lois en vigueur. Les droits fondamentaux ne peuvent pas faire l'objet d'un débat », estime la Vancouver Pride Society.Pour l'organisation, l'événement de la bibliothèque de Vancouver est d'autant plus dommageable que l'établissement s'est lancé dans une politique d'inclusion plutôt volontaire, ces derniers mois, avec l'accueil de nouvelles ressources et la formation du personnel.Dans un communiqué publié sur son site , la bibliothèque de Vancouver prend acte de la décision, et la regrette. « En tant qu’institution publique, la bibliothèque s’engage à fournir un lieu où différentes idées et opinions peuvent être partagées et discutées. Nous pensons que c’est en étant exposé à différentes idées et opinions que la société peut faire des choix éclairés concernant ses convictions fondamentales. »Communiqué contre communiqué, chacun semble toutefois camper sur ses positions, sans exclure un dialogue maintenu à l'avenir. La bibliothèque de Vancouver rappelle ainsi qu'elle ne peut pas aller plus loin que la loi pour décider quel discours est discriminant ou non. « Les limites de la liberté d'expression doivent être fixées par la loi, et pas par la bibliothèque », indique l'institution.Les employés de la bibliothèque de Vancouver pourront bien sûr participer à la marche, individuellement ou aux côtés de leur syndicat. Et l'institution espère pouvoir se joindre à l'événement dès l'année prochaine.