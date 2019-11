La bibliothèque du Musée des Arts Déco de Paris fait sa braderie

Le Musée des Arts Décoratifs (photo d'illustration, Robert Montgomery, CC BY 2.0)

« Architecture, arts décoratifs, design, mode », à travers différents supports comme des « catalogues d’exposition, revues, catalogues de vente, brochures » : ainsi la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs présente-t-elle les articles qui seront prochainement vendus à l'occasion d'une grande braderie. La vente se fera jusqu'à épuisement des stocks, les 29 et 30 novembre, de 10h à 18h.Depuis sa fondation en 1864, la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs propose des collections de livres imprimés, catalogues d’expositions et de vente et autres périodiques, dans les domaines des arts décoratifs et de l’art.L'institution invite tous ceux qui souhaitent participer à se munir de leurs propres sacs...