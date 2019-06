La bibliothèque, espace rassurant, créateur de lien social

Joe St.Pierre, CC BY 2.0

Joe St.Pierre, CC BY 2.0

“Because I'm Happy !”

Les Américains qui vivent à proximité de parcs communautaires, de bibliothèques, de librairies ou de théâtres — et même de restaurants — seraient plus satisfaits de leur environnement, avec une conséquence immédiate. Ils seraient davantage enclins à faire confiance aux autres, se sentiraient moins seuls — quand ils vivent dans des grandes villes ou des banlieues.Consécutivement, les populations qui vivent dans des environnements où l’accès à ces lieux de vie est plus limité éprouveront donc un sentiment de solitude et d’isolement plus fort. En outre, les banlieusards sont deux fois plus susceptibles de bavarder avec leurs voisins, s’ils vivent dans des quartiers bien équipés.Ainsi, l’étude établit que 45 % des Américains vivant dans des quartiers bien aménagés jugent leur environnement d’excellente qualité, contre 26 % qui résident dans des quartiers avec un faible taux d’équipement.Éric Klinenberg, sociologue à l’Université de New York et coauteur de l’étude, souligne que les aménagements que constituent ces « infrastructures sociales » sont finalement essentiels. Comme nous ne cherchons pas naturellement à forger des liens avec des inconnus, elles servent de catalyseurs, en permettant des interactions régulières.« Lorsque l’infrastructure sociale est solide, elle favorise le contact, le soutien et l’entraide mutuelle et la collaboration entre amis est voisins. Lorsqu’elle est a contrario dégradée, cela inhibe toute activité sociale, laissant les familles et les individus se débrouiller par eux-mêmes. »Or, comme les budgets tant locaux que fédéraux ont tendance à diminuer pour les bibliothèques — et qu’ouvrir une librairie ne s’apparente pas à une partie de plaisir — il incombe aux gouverneurs et aux autorités de prendre ces considérations plus qu’en compte.