La Bibliothèque humaniste de Sélestat, rénovée, a rouvert ses portes

Ce 23 juin, après deux ans et demi de travaux, les portes de la Bibliothèque humaniste de Sélestat, installée au sein d'une ancienne halle aux blés, se sont rouvertes pour accueillir le public. L'établissement, inscrit au registre mémoire du monde de l'UNESCO, abrite une importante collection d'ouvrages relatifs à l'humanisme, légués en 1547 par l'éditeur et écrivain Beatus Rhenanus.

(Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0)

Inscrite depuis 2011 au registre mémoire du monde de l'UNESCO, la Bibliothèque de Beatus Rhenanus (1485-1547) dispose d'un nouvel écrin pour se mettre en valeur. Les 423 volumes qui composent la bibliothèque de cet éditeur et écrivain natif de Sélestat sont conservés depuis 1889 dans l'ancienne halle aux blés bâtie dans les années 1840 par l'architecte Gustave Klotz.

L'architecte français Rudy Ricciotti avait été désigné pour la rénovation, l'extension et l'aménagement des sous-sols de la Bibliothèque humaniste, toujours abritée au sein de cette halle aux blés. Ce samedi 23 juin marquait l'inauguration du bâtiment, après deux ans et demi de travaux, chiffrés à 18 millions €.

Les collections de la Bibliothèque humaniste, soit 1287 œuvres imprimées, 264 lettres autographes conservées et quelque 33 volumes de manuscrits, sont désormais mieux mises en valeur : une exposition permanente, dotée de six espaces, permet de découvrir la Renaissance et la pensée humaniste à travers ces documents exceptionnels.

Si les ouvrages sont présentés derrière des vitrines, pour des raisons évidentes de conservation, des écrans permettent de les feuilleter librement. Trois expositions temporaires seront proposées tous les ans.