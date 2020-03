La bibliothèque la plus écologique de l'année 2020 se trouve en Thaïlande

L'université Rangsit, en Thaïlande

Située sur la côte sud de la Thaïlande, dans le district de Pathum Thani, l'université Rangsit abrite une bibliothèque particulièrement vertueuse sur le plan écologique, selon le jury de l'IFLA Green Award, qui a été décerné à la structure. La bibliothèque de l'université privée reste très accessible aux citoyens des alentours, et organise des actions dans les écoles et les prisons.Sur le plan écologique, elle se distingue par la mise en place d'une gestion raisonnée, avec une maitrise de l'utilisation des matières premières, mais aussi par un programme d'animations, d'expositions et de campagnes d'information pour inciter les usagers à changer leurs habitudes.Par rapport à 2016, année pendant laquelle les premiers efforts en matière d'écologie ont commencé, l'établissement a baissé sa consommation d'électricité et de papier, et travaille activement pour optimiser encore l'utilisation de l'eau. Le traitement des déchets fait aussi l'objet d'un suivi particulier.Animation cruciale et particulièrement visible par les usagers, les abords de la bibliothèque ont fait l'objet d'ateliers de jardinage pour renforcer la présence de plantes de toutes sortes, qui permettent également de réguler l'atmosphère autour de la bibliothèque...Cinq autres établissements ont été salués par l'IFLA, et encouragés à poursuivre leurs efforts écologiques :La bibliothèque publique de Hangzhou, ChineLa bibliothèque publique « Juraj Šižgorić », Sibenik, CroatieLa bibliothèque Ezüsthegy de Budapest, HongrieLe centre d'apprentissage Lambaye, au SénégalLe centre national d'information sur l'environnement de Battaramulla, Sri Lanka