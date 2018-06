La Bibliothèque nationale d'Irlande s'investit pour plus de diversité

Quelques jours après un référendum historique en Irlande, qui a vu la population dire « oui » à l'abrogation de l'interdiction de l'avortement, la bibliothèque nationale annonce un grand plan, mené entre 2018 et 2021, pour des collections plus diverses. L'établissement souhaite rééquilibrer la balance en faveur des femmes, et a par exemple remarqué que les documents donnés, en 2017, concernaient 5 fois plus les hommes que les femmes.

Le bibliothèque nationale d'Irlande (Nico Kaiser, CC BY 2.0)

Consciente de ses responsabilités vis-à-vis du patrimoine irlandais et des générations futures, la Bibliothèque nationale d'Irlande se lance dans un plan sur trois ans pour raconter « une histoire plus inclusive, avec plus de diversité, de l'Irlande ». Intitulé « Diversity and Inclusion Policy 2018-2021 », le plan a été présenté ce 12 juin par Josepha Madigan, ministre de la Culture irlandaise.

L'établissement travaillera directement avec des groupes sous-représentés dans les collections ou dont l'héritage risque de disparaitre s'il n'est pas conservé rapidement et dans de bonnes conditions. La Bibliothèque nationale a procédé à un examen de ses collections, observant que les dons de documents, sur l'année 2017, concernaient 5 fois plus les hommes, en tant qu'auteurs ou sujets, que les femmes.

L'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion de tous les représentants de la société irlandaise contemporaine sont au cœur du plan, axé autour de 5 objectifs : collecter, protéger, connecter, innover et collaborer. Chaque année, la Bibliothèque nationale d'Irlande fera un examen de ses collections, pour estimer les progrès. Par ailleurs, un domaine particulier sera choisi chaque année, sur lequel l'effort sera porté.

Évidemment, collecter et protéger ne vont pas sans la mise à disposition auprès du public, et la Bibliothèque nationale d'Irlande assure que l'accès au bâtiment et aux collections sera amélioré.

« Depuis sa création, il y a plus de 140 ans, la Bibliothèque nationale a la responsabilité unique de bâtir nos collections nationales et de partager l'histoire de l'Irlande avec le monde. Au cours de cette période, l'Irlande a changé et évolué, et les normes sociales et la composition de la société irlandaise sont très différentes aujourd'hui d'il y a 50 ans », a expliqué Dr Sandra Collins, directrice de la Bibliothèque nationale d'Irlande, à Hot Press.

Le programme d'inclusion est doté d'une somme de 30.000 €, fournie par l'établissement et le ministère de la Culture.