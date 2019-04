La Bibliothèque nationale de Chine archivera l'internet du pays

La Bibliothèque nationale de Chine (BnC) a engagé la construction de sa première base de stockage d'informations sur Internet. Afin de mener à bien ce projet, elle collaborera avec Sina, le plus grand portail de divertissement en langue chinoise. L'ensemble des données récoltées rejoindront le système national de collecte et de stockage des ressources d'information sur Internet.

Il est loin maintenant, le temps où la Chine découvrait à peine les bienfaits d'Internet, en 1994. Deux ans seulement après son accessibilité dans le pays, près de 200.000 utilisateurs avaient déjà adopté le réseau (données relevées par le chercheur Teng Biao, voir à cette adresse ).Quelques années et internautes supplémentaires plus tard, le site de Sina représenterait plus de 210 millions d'articles sur l'actualité, plus de 1,3 milliard d'éléments d'informations multimédias et plus de 8 milliards d'échanges (chiffres décembre 2018). De quoi donner le vertige en effet... Pourtant, c'est ce nombre colossal de contenus que la Bibliothèque nationale de Chine compte préserver dans une base de données.Et elle ne compte pas s'arrêter là. En effet, l’établissement stockera également les données du réseau social Weibo, lui-même partenaire de Sina. Le site de multiblogage récolte à lui seul plus de 200 milliards de blogs, 50 milliards d'éléments d'informations multimédias et près de 500 milliards de commentaires.