La Bibliothèque nationale de France renforce les services aux chercheurs abonnés

Les aménagements nécessaires

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pendant toute la durée du confinement, l’offre à distance de la BnF a été considérablement renforcée et a connu un succès exceptionnel. Gallica, sa bibliothèque numérique, a vu sa fréquentation croître de plus de 40 % (soit près de 4 millions de visites supplémentaires). Les services pédagogiques et les expositions virtuelles ont vu quant à eux leur fréquentation doubler (plus de 1,5 million de visites supplémentaires). SINDBAD , le Service d’Information Des Bibliothécaires A Distance, a également pu rouvrir dans les jours qui ont suivi le confinement. Proposé à tous, il est consultable par téléphone, mail et chat, selon divers créneaux horaires, et répond aux questions en fournissant des informations pratiques, biographiques ou bibliographiques.À compter du 8 juin prochain, la BnF renforce encore son offre en ajoutant des services spécialement dédiés aux titulaires d’un « Pass BnF Recherche ». Chercheurs, et étudiants, notamment masterants et doctorants, pourront solliciter des rendez-vous individuels et en visioconférence d’assistance à la recherche bibliographique.La copie numérique d’extraits de périodiques ou d’ouvrages, voire d’ouvrages intégraux pourra être réalisée gratuitement en quelques jours pour des besoins impératifs et urgents. Au cas par cas, et en fonction des besoins, des lecteurs pourront également être reçus sur rendez-vous, s’ils ne peuvent attendre la réouverture prochaine de la Bibliothèque au début de l’été.Une préinscription en ligne aux abonnements annuels sera désormais proposée pour les chercheurs . Dès cette inscription, ceux-ci auront accès à distance aux très nombreuses ressources numériques auxquelles la Bibliothèque est abonnée, en attendant de venir finaliser leur inscription et retirer leur pass à la réouverture de la bibliothèque, au début de l’été.