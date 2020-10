La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg recherche sa direction

Photographie : la BNU de Strasbourg (charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)

Dans la foulée du décret n° 2020-1166 du 23 septembre qui apportait des modifications à l'organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg , l'établissement entame la recherche d'une personne pour assurer sa direction, à compter du 1er janvier 2021.Le candidat ou la candidate devra « disposer d'une bonne connaissance du monde des bibliothèques et du domaine de l'information scientifique et technique », « faire preuve d'une capacité à l'animation et au pilotage de projets et d'équipes dans le secteur d'activité de la bibliothèque », « avoir une aptitude au travail coopératif et au dialogue », ou encore « savoir développer des coopérations multiformes dans un paysage territorial et universitaire évolutif, être bons connaisseurs des milieux culturels ».Une expérience est attendue en matière de direction d'établissements ou de services, de management de l'organisation et des ressources humaines et de conduite du changement et des évolutions.Le directeur est nommé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg emploie plus de 170 agents (bibliothécaires et administratifs).Le ou la candidate désignée succèdera à Alain Colas, nommé en 2016.La fiche de poste complète est à retrouver à cette adresse