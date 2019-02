La bibliothèque perdue d'un lord anglais révèle ses trésors

Peckover House, crédit : Richard Humphrey Peckover House, crédit : Richard Humphrey

"Alors que nous célébrons le centenaire de sa mort, nous voulions fêter sa vie"



< > crédit : Su Blackwell 2019 crédit : Su Blackwell 2019 crédit : Su Blackwell 2019 crédit : Su Blackwell 2019 crédit : Su Blackwell 2019

Alexander Peckover (1830 - 1919) était un banquier britannique quaker et un grand collectionneur de manuscrits. Il a été porté au titre de baron, en reconnaissance des services rendus au comté de Cambridgeshire et était donc connu sous le nom de Lord Peckover. Il a été le premier des quakers à être anobli, ce qui a suscité beaucoup d'enthousiasme dans sa ville natale de Wisbech.Fervent homme de lettres, il collectionnait les manuscrits anciens. Sa bibliothèque était notamment réputée pour sa précieuse collection d'éditions originales de bibles, d'atlas, mais aussi de premiers livres imprimés.Sa collection a été dispersée après sa mort en 1919. À l'occasion du centenaire de sa mort, Peckover House and Gardens a reçu une subvention de la Loterie nationale pour retrouver les volumes perdus.Cette exposition a été rendue possible grâce à la collaboration avec le Wisbech & Fenland Museum, l'University College London, le Colchester and Ipswich Museum et le Blackburn Museum, qui ont prêté plusieurs ouvrages.Ben Rickett, directeur des opérations chez Peckover House, a déclaré: « Lord Peckover a constitué une précieuse bibliothèque composée de livres rares, qui ont été vendus ou donnés avant que la maison ne soit confiée au National Trust. Cette année marque le centenaire de sa mort et le moment est propice pour exposer certains de ces livres, et ainsi raconter son histoire. »« La collection de livres de Lord Peckover comprend des bibles anciennes, d’obscurs manuscrits médiévaux, des atlas richement illustrés et diverses œuvres littéraires, qui reflétaient sa foi et ses intérêts philanthropiques. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir exposer à nouveau certains de ces trésors perdus », ajoute-t-il.L'exposition « La bibliothèque perdue de Peckover » se déroulera du 23 février à fin novembre.Elle accueille aussi les travaux de la talentueuse Su Blackwell . Cette artiste anglaise créée des sculptures à partir de livres anciens. Certaines de ses intallations complètent même les ouvrages exposés.Voyez plutot :La maison familiale des Peckover est aujourd'hui devenue un site touristique à part entière. Peckover House & Garden appartient en effet à l'organisme National Trust depuis 1948, qui œuvre pour la préservation et la protection des lieux et des espaces historiques.