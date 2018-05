La bibliothèque, un endroit Gay Friendly ?

Après les Gay Games, manifestation sportive ouverte à tous et à toutes, qui aura lieu du 4 au 12 août prochain, le Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) s'interrogera sur l'accueil et la bienveillance des bibliothèques envers le public LGBT. Le 14 juin, le Centre organise une rencontre autour de l'ouvrage Des bibliothèques Gay Friendly ? Conférences sur les questions de genre en bibliothèque.





L'ouvrage, sous la direction scientifique de Sophie Agié-Carré, paru en 2017 aux Presses de l'enssib, est disponible en ligne sur la plateforme Openedition. Voici son résumé :



Construit sur la base de conférences présentées à l’Ifla dans le cadre du groupe d’intérêt spécial « Publics LGBT », cet ouvrage a été conçu par la commission Légothèque qui a traduit les productions de nos collègues étrangers, convaincus que la bibliothèque peut être cet « endroit sûr au sein de la culture dominante ».



Ces conférences sont présentées sous une forme éditorialisée, soulignant les problématiques professionnelles, présentant des outils pratiques et contextualisant, selon la zone géographique, le métier du bibliothécaire au service de toutes les communautés.



Un éclairage inédit en France sur les pratiques des bibliothèques à destination et en faveur des minorités sexuelles et de genre.



Le 14 juin, la rencontre, modérée par Florence Salanouve, responsable d'équipement culturel et scientifique et chercheure associée (BnF), réunira Sophie Agié-Carré, responsable de la médiathèque Visages du monde à Cergy et membre de la commission Légothèque (ABF) et Muriel Amar, directrice de la collection La Numérique aux Presses de l'Enssib.



Entrée gratuite sur réservation au 01 55 43 25 15 ou cdml@paris.fr.