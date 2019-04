La biographie de Shakespeare signée Boris Johnson devrait enfin voir le jour 

(Photo d'illustration, Boris Johnson - BackBoris2012 CC BY ND 2.0) (Photo d'illustration, Boris Johnson - BackBoris2012 CC BY ND 2.0)

Souvenez-vous, en 2015, déjà, la maison d’édition Hodder & Stoughton annonçait la publication de Shakespeare : The Riddle of Genius , une biographie signée Boris Johnson. Et en 2016, affirmait qu’elle « ne sera pas publiée dans un avenir proche ».Ancien maire de la capitale britannique, mais aussi député, son auteur avait touché une avance de 500.000 € pour se mettre à l’écriture de cette énième biographie du grand dramaturge. Boris Johnson avait remboursé cette avance après avoir concédé qu’il ne pouvait pas terminer l’ouvrage dans les temps.Et voilà que quatre ans après, Shakespeare : The Riddle of Genius devrait voir le jour. Enfin, encore un peu de patience, puisque la publication de l’ouvrage est annoncée pour avril 2020. Et oui, la maison d’édition a affirmé qu’il n’était pas encore terminé.En espérant que le résultat soit à la hauteur de l’attente. Pour l’éditeur, cela ne fait aucun doute. « Dans cet ouvrage, c’est le génie de Shakespeare qui sera expliqué de manière simple et lisible. On comprendra ce qui s’est réellement passé, ce que font les personnages, à quoi ont servi ses textes, et toujours de manière simple et intelligible, en recontextualisant les œuvres dans leur temps. »« Boris Johnson explore non seulement l’origine du génie de Shakespeare, mais aussi la nature de son génie. Si Shakespeare est le plus grand de tous les temps, alors en quoi consiste exactement sa grandeur ? » C’est à cette question que l’ancien maire de Londres s’est attelé.Loin d’être une première pour Boris Johnson, déjà auteur de 12 biographies. L’une de ses plus célèbres, The Churchill Factor : How One Man Made History publié en 2014 déjà chez Hodder & Stoughton, s’est vendu à plus de 160 000 exemplaires. En France, le livre paraît sous le titre de Winston : Comment un seul homme a fait l’histoire (trad. Cécile Dutheil de La Rochère) aux éditions Stock.Via The Guardian