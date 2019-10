La BnF accueille en résidence Alice Zénither et Aurélien Bellanger

Guillaume Gogo - (CC BY-SA 2.0) Guillaume Gogo - (CC BY-SA 2.0)

Alice Zeniter

Aurélien Bellanger

Cette journée s’inscrira également dans le cadre de la 10e édition du festival littéraire « Paris en toutes lettres », qui se déroulera des 7 au 18 novembre dans plusieurs lieux de la capitale.Née en 1986 à Clamart dans les Hauts-de-Sein, Alice Zeniter est romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteur en scène de théâtre française. Elle a publié jusqu'à ce jour cinq romans, dont trois ont été primés: Sombre Dimanche (Albin Michel) par le Prix du Livre Inter en 2013 et Juste avant l’Oubli (Flammarion) par le Prix Renaudot des lycéens en 2015. Son dernier livre, L’Art de perdre a reçu le Prix Goncourt des lycéens en 2017.Né en 1980 à Laval dans la région des Pays de la Loire, Aurélien Bellanger a publié entre 2012 et 2017 chez Gallimard une trilogie romanesque sur les mythologies de la France contemporaine, La Théorie de l’information, L’Aménagement du territoire et Le Grand Paris. Son dernier roman, Le continent de la douceur, vient de paraître chez Gallimard.L’an dernier, la BnF accueillait Nathalie Kuperman et Henri-François Désérable Mercredi13 novembre 2019 de18h30 à 20hPetit auditorium, BnF I François-MitterrandEntrée libre