La BnF accueille la Nuit de la lecture et la Comédie Française

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La BnF convie le public pour l’année 2019 à un nouveau cycle de lectures par la troupe de la Comédie Française. Au cœur de la salle des Manuscrits, l’une des salles historiques du site Richelieu, les comédiens donneront vie aux mots de Vladimir Jankélévitch, Nathalie Sarraute, Pierre Guyotat, Florence Delay, Jacques Roubaud et Julien Gracq, en lisant des textes de leurs manuscrits conservés à la Bibliothèque, et qui seront exposés pour l’occasion.Le cycle débutera le 19 janvier 2019, à l’occasion de la 3ème édition de la Nuit de la lecture, par une lecture de textes de Vladimir Jankélévitch. Il s’agira d’extraits du livre d’entretiens que le philosophe a réalisé avec Béatrice Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé (Gallimard, 1978).Les rendez-vous sont :samedi 19 janvier, 20 h — 21 h : Vladimir Jankélévitch textes lus par Clément Hervieu Léger sur réservation au 01 53 79 49 49 Nuit de la lecture — Entrée gratuitelundi 4 février, 19 — 20 h : Nathalie Sarrautelundi 11 mars, 19 — 20 h : Pierre Guyotatlundi 1er avril, 19 — 20 h : Florence Delay et Jacques Roubaudlundi 3 juin, 19 — 20 h : Julien GracqSur réservation au 01 53 79 49 49 Tarif : 10 euros. Entrée gratuite avec le pass BnF lecture/cultureLe département des Manuscrits conserve la plus importante collection au monde de manuscrits médiévaux, modernes et contemporains, parmi lesquels le Papyrus Prisse, l’un des plus anciens livres connus (1900 av.JC) et plus de 10 000 livres enluminés médiévaux, dont environ 1500 manuscrits antérieurs à l’an 1000.Le fonds de littérature moderne et contemporaine rassemble des manuscrits autographes de Casanova, Hugo, Flaubert, Zola, Proust, Colette, Sartre..., jusqu’aux acquisitions ou dons récents, comme ceux des manuscrits d’Édouard Glissant ou de Pascal Quignard et ceux d’auteurs contemporains de sciences-fictions et de littérature policière.Les départements des Arts du spectacle, de la Musique, des Cartes et plans, des Estampes et de la photographie conservent également de nombreux textes manuscrits : correspondances, partitions, brouillons, carnets, scénarios, etc. Des manuscrits de Bach, Beethoven, Rameau, Mozart, Berlioz, des correspondances de Félix Nadar ou les récentes acquisitions d’un cahier de Jacques Brel préparatoire à Amsterdam et des planches scénaristiques du Déjeuner sur l’herbe et d’Une Partie de Campagne de Prévert figurent parmi les pièces manuscrites de ces collections.Rassemblées depuis cinq siècles, les collections de la Bibliothèque nationale de France, y compris ses fonds de manuscrits, sont en accroissement constant.