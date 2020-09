La BNF lance un nouveau cycle de conférences sur le thème de l'écologie

Crédit photo : Sebastien Loubet CC BY 2.0

Ce nouveau cycle abordera des thèmes aussi variés que le dialogue entre écologie et création artistique, la sauvagerie, la question de l’eau, la fin du monde, la littérature engagée ou encore la présence de la nature dans l’œuvre des grands écrivains.Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Prix du roman d’écologie (PRE), qui récompense chaque année un roman francophone de grande qualité littéraire dont l’intrigue consacre une part substantielle aux questions écologiques. Il s’ouvrira en septembre 2020 avec la remise du PRE, précédée d’un dialogue entre la romancière Alice Ferney et l’artiste plasticien Fabrice Hyber.Jeudi 24 septembre 2020 : L’écologie et la création artistique — Remise du prix du roman d’écologie 2020. Dialogue entre Alice Ferney, écrivaine et Fabrice Hyber, plasticien. Animation : Mathieu Vidard (France Inter - La Terre au carré) ou Nicolas Martin (France Culture - La méthode scientifique). Petit auditorium — 17 h 30 à 18 h 30.Mardi 19 novembre 2020 : Présence animale, la sauvagerie, le Wild (en partenariat avec le Musée de la Chasse et de la Nature, Paris). Dialogue entre Nastassja Martin, auteure de Croire aux fauves, (Ed. Verticales, oct. 2019) et Anne de Malleray, directrice de collection au Musée de la Chasse et de la Nature. Petit auditorium — 18 h 30 à 20 h.Jeudi 17 décembre 2020 : L’eau qui relie les mondes — retour sur La trilogie des rives d’Emmanuelle Pagano. La littérature permet d’imbriquer le destin de la nature, celui des générations et la vie de chacun. L’intime côtoie le plus grand, les paysages sont aussi intérieurs. Développer en particulier la thématique de l’eau qui relie ces mondes, physiquement et temporellement. Remonter son cours, c’est remonter le temps. Animation : Lucile Schmid, femme politique et essayiste. Petit auditorium — 18 h 30 à 20 h.Jeudi 4 février 2021 : La fin du monde est-elle proche ? — Catastrophes, machines folles, déflagrations nucléaires, survies et guerres, robots, la science-fiction décrit depuis toujours les risques de destructions de l’humanité sur la planète. Comment actualisons-nous aujourd’hui ces enjeux à l’ère de «l’effondrement» ? Dialogue entre Alain Damasio, écrivain et Pablo Servigne, auteur et conférencier. Animation : Vincent Piveteau, directeur de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles. Petit auditorium — 18 h 30 à 20 h.Jeudi 4 mars 2021 : L’inspiration écologique est elle une manière de renouer avec une littérature engagée ? Comment la cause animale change-t-elle les rapports entre humains ? Intervention de Camille Brunel auteur de La guérilla des animaux (Alma Éditeur, 2018) et Errol Henrot auteur des Liens du sang (Le Dilettante, 2017). Animation : Dalibor Frioux, écrivain. Petit auditorium — 18 h 30 à 20 h.Jeudi 15 avril 2021 : Littérature et écologie, un lien de longue date — Remise du prix du roman d’écologie 2021. Intervention de Pierre Schoentjes, professeur à l’université de Gand. Cette dernière séance reviendra sur la présence de la nature et des préoccupations écologiques à travers des œuvres de qualité littéraire reconnue et la figure d’écrivains majeurs. Animation : Catherine Larrère, philosophe.La création d’un prix du roman d’écologie : créer un prix littéraire avec la jeunesse : l’histoire d’une aventure racontée par les élèves du Master de création littéraire du Havre et de l’école nationale du paysage de Versailles, suivie de la remise du Prix du roman d’écologie 2021. Animation : Rémi Baille, cofondateur de la revue littéraire L’Allume feu. Petit auditorium — 17 h 30 à 20 h.Les entrées sont libres, mais il est recommandé de réserver via l’application Affluences ou sur affluences.com (rubrique Bibliothèques).