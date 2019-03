La BnF propose un itinéraire dans les mémoires et les savoirs du Moyen-Orient

De Paris à Jérusalem



Bibliothèques d’Orient est une bibliothèque numérique collaborative. Elle rassemble près de 10.000 documents, un corpus conséquent qui témoigne des interactions entre les pays de la Méditerranée orientale et la France depuis plusieurs siècles.La conférence sera l’occasion de découvrir des collections documentaires et iconographiques présentées par les meilleurs spécialistes et ceux qui en ont la garde. Avec la complicité d’Edhem Eldem, historien, professeur au Collège de France et à l’Université de Boğaziçi (Istanbul), chercheurs français et étrangers partageront leurs découvertes et les possibilités ouvertes par les humanités numériques dans le champ des recherches sur le Moyen-Orient.« Bibliothèques d’Orient permet non seulement de faire découvrir au grand public un patrimoine d’exception, mais aussi de contribuer concrètement à sa sauvegarde. C’est un engagement fort de la BnF, qui agit pour protéger le patrimoine documentaire en danger », affirme Laurence Engel, présidente de la BnF.Bibliothèques d’Orient fait partie de la collection « Patrimoines partagés » lancée en 2017 par la BnF, qui propose un ensemble de sites, accessibles gratuitement, retraçant l’histoire commune de la France avec chacun des pays partenaires.Trois autres bibliothèques numériques ont ainsi vu le jour : France-Pologne, France-Chine et France-Brésil. Deux autres bibliothèques numériques sont à venir en 2019 : La France aux Amériques et France-Vietnam.

Une lecture théâtralisée fermera la marche du 22 mars 2019. Le spectacle est conçu par le comédien Emilien Diard-Detœuf, formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, qui a notamment joué à diverses reprises sous la direction d’Olivier Py en Avignon et à Paris. Accompagné des artistes Sophie Guibard et Simon Veyre, ils referont le célèbre Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, au gré des documents qui peuplent les Bibliothèques d'Orient.



« Dans un décor de bibliothèque, deux interprètes et un musicien refont le chemin de Paris à Jérusalem, au gré des documents qui peuplent les Bibliothèques d'Orient. La première traduction des Mille et une Nuits, les récits de Pierre Loti, de Nerval et de Flaubert, mais aussi les déclarations de Napoléon... constituent la matière première de notre spectacle. Pour retrouver la spontanéité et l'exaltation d'une recherche documentaire, nous ferons l'anatomie d'une bibliothèque. Qu'avons-nous vu de l'Orient depuis que nous le regardons ? » déclare le metteur en scène Emilien Diard-Detœuf.





Le programme de la journée est à retrouver à cette adresse.