La BnF recherche son directeur de l'administration et du personnel

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En attendant une nouvelle tête au poste de directeur général — Denis Bruckmann assure l'intérim depuis le départ de Sylviane Tarsot-Gillery en début d'année 2019 —, la Bibliothèque nationale de France a besoin d'un directeur de l'administration et du personnel, ou DAP selon l'acronyme consacré, à partir du 1er juin prochain. Le journal officiel du 7 avril 2019 publie donc une offre d'emploi complète Le poste est ouvert, notamment, « aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'École polytechnique, aux conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps, ou aux inspecteurs généraux des affaires culturelles ».Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi peuvent eux aussi candidater.Le DAP est à la tête de la direction de l'administration et du personnel (DAP, aussi), soit 264 agents, titulaires et contractuels. Le poste est crucial au sein de l'établissement placé sous la tutelle du ministère de la Culture : la DAP est responsable de la programmation budgétaire de l'établissement, veille à la mise en œuvre de l'exécution budgétaire et assure le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique. Un volet financier particulièrement suivi par le gouvernement, désireux d'aller à l'économie en matière de dépenses publiques.Plus encore, la DAP élabore le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, gère les bâtiments, équipements et moyens techniques des divers sites de la BnF, tout en veillant à leur renouvellement. Or, la Bibliothèque nationale de France est confrontée à deux chantiers retors : la rénovation du Quadrilatère Richelieu, qui ne se passe pas forcément comme prévu , et la gestion de l'immobilier.En effet, la BnF fait face à une saturation de ses différents magasins , et la construction d'un nouveau site de conservation s'impose. À ce titre, les magasins de Bussy Saint-Georges pourraient même être abandonnés et cédés pour financer la nouvelle structure de conservation, au même titre que d'autres éléments du patrimoine immobilier de la BnF.Autrement dit, il y a du pain sur la planche pour le nouveau ou la nouvelle DAP...